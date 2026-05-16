Persecución y tiroteo en Belvedere: dos delincuentes robaron una camioneta y huyeron

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Policías y delincuentes protagonizaron una persecución con tiroteo incluido en la tarde de este sábado 16 de mayo en Belvedere, luego de que los malhechores robaran una camioneta.

El hecho ocurrió sobre las 13:00, cuando personal policial que patrullaba por las calles Yugoeslavia y Carlos María de Pena avistaron el vehículo, que había sido robado “poco antes bajo la modalidad de rapiña”, de acuerdo con el parte policial.

Cuando los delincuentes vieron a los efectivos, iniciaron la fuga, lo que dio origen a una persecución. “Durante la huida, los delincuentes efectuaron disparos de arma de fuego contra los efectivos, logrando herir a uno de ellos en el brazo. Los funcionarios repelieron la agresión en primera instancia utilizando munición no letal y, posteriormente, con sus armas de reglamento”, comunicó la Jefatura de Policía de Montevideo.

La persecución terminó en Pasaje Sajama y Santa Lucía y, allí, los oficiales lograron detener a los infractores, dos jóvenes de 20 y 21 años.

Al mayor de los dos fue trasladado al Hospital del Cerro por las “lesiones sufridas en el enfrentamiento”, según el documento. el médico de guardia le diagnosticó "herida de arma de fuego en el tórax con entrada y sin salida, y en el muslo derecho con entrada y salida", por lo que fue ingresado “de inmediato” al bloque quirúrgico.

Por su parte, el funcionario policial herido fue trasladado al mismo centro de salud, donde se le diagnosticó una "herida por roce de bala en el antebrazo derecho". Fue dado de alta en el lugar.

En el procedimiento se incautó el arma utilizada por los delincuentes, una pistola calibre 9 mm, y se recuperó la camioneta hurtada.

Personal de Policía Científica concurrió al lugar “para realizar los relevamientos correspondientes”, finaliza el parte.