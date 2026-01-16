Judiciales

Persecución en Punta del Este: un hombre fue imputado por desacato y tenencia de drogas

La Fiscalía de 1° turno de Maldonado logró la condena, mediante un proceso abreviado, del conductor del vehículo que protagonizó una persecución policial en Punta del Este, que terminó en la calle Gorlero. Su acompañante, que fue herido de un disparo por parte de la Policía, continúa internado.

El episodio ocurrió en la madrugada del jueves 15 de enero, luego de que el conductor eludiera un control policial en la parada 7 de la playa Mansa y de darse a la fuga. A contramano, el auto se accidentó en la rotonda de la entrada a la reconocida avenida puntaesteña, a la altura de Los Dedos.

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de desacato en reiteración real con un delito de suministro de sustancia estupefaciente, a la pena de 2 años y 4 meses de prisión, informó la Fiscalía General de la Nación.

El acompañante del conductor sigue internado, luego de haber recibido un disparo de arma de fuego efectuado por un agente policial que participó del operativo de detención, y se está a la espera de su alta médica para definir su situación procesal. Al mismo tiempo, la Fiscalía investiga cuáles fueron las circunstancias por las que el hombre herido recibió el disparo.

Según el reporte policial, los policías descendieron del patrullero para identificar y asistir a las víctimas del siniestro y, en determinado momento, el acompañante del vehículo que se había dado a la fuga hizo un “movimiento brusco” para tomar un objeto debajo del asiento, presumiblemente un arma de fuego.

Al notar eso, los efectivos dieron la voz de alto, pero el hombre no acató, por lo que uno de ellos le efectuó un disparo en el hombro con su arma de reglamento. Posteriormente, el herido fue trasladado en buen estado a un centro de salud de Punta del Este, donde se le diagnosticó una “herida de arma de fuego en miembro superior derecho”.

“En la inspección del vehículo, se incautaron sustancias vegetales y cristalinas, presuntamente estupefacientes, dinero en efectivo de bajo porte y teléfonos celulares. Al conductor, un hombre mayor de edad, sin antecedentes, se le incautaron varias pastillas”, señala el informe.

Los pasajeros del otro vehículo siniestrado resultaron ilesos. La Policía Científica concurrió al lugar y realizó el relevamiento correspondiente de la escena. El caso pasó a la órbita de la fiscalía de 1° turno, que dispuso la detención del conductor y del acompañante.