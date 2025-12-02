Locales

Perros sueltos: un peligro para las personas y también para otros animales

Por su propia condición animal, los perros no manejan conceptos ni abstracciones: no pueden ser justos, democráticos, éticos o republicanos. Ni siquiera pueden ser buenos o malos, razón por la que tampoco se los puede culpar por hacer aquello que el instinto les manda.

Dicho esto, tampoco es posible soslayar que los canes sueltos pueden resultar una amenaza, especialmente cuando se han criado en la naturaleza —cimarrones, en el sentido estricto— o cuando sus humanos responsables no han sabido socializarlos.

Por ello, es lamentablemente frecuente toparse con noticias de ataques de perros a personas o —en el medio rural— al ganado lanar.

En las últimas horas, dos casos pusieron una vez más sobre el tapete ese tema, uno de ellos mediante un video que se hizo viral y generó repulsa y alarma.

El video fue grabado por una cámara de vigilancia en las calles Herrero y Espinoza y Ansina, en la ciudad de Mercedes. El registro muestra el momento en el que un gato es acosado por dos perros e intenta ponerse a salvo en un árbol. Por desgracia, el felino cae a la calle y es atrapado por los canes, que se le lanzan encima con terrible violencia.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

En redes sociales, vecinos de la zona comentaron que esos dos animales suelen rondar por las calles en las noches y ensañarse con los gatos. No parecen tener propietarios a los que obedecer.

Además de expresar su malestar por la suerte corrida por el gato que fue filmado, los residentes del área consideraron que es posible que esos mismos perros sean la explicación de algunas recientes desapariciones de mascotas.

El segundo hecho ocurrió esta mañana en el barrio Lavalleja de Montevideo, concretamente en las calles Instrucciones y José María Silva.

Allí, según informara Telenoche, un grupo de perros escapó de una casa y atacó a un transeúnte que, según testimonios de vecinos, fue internado en “estado delicado”.

El hecho ameritó la presencia policial, algo reclamado por el vecindario, dado que esos perros ya habrían atacado a otras personas con anterioridad.

De acuerdo con el citado informe, la casa donde viven los animales tiene un alambrado, pero el tejido es defectuoso y no basta para retenerlos. De hecho, el ataque de esta mañana no fue el primero del día.

“Es bastante común, ya han mordido a otras personas. Hoy intervino la Policía porque fue más grave”, dijo una vecina al citado medio.