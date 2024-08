Perros abandonados en el barrio Kennedy: edila califica la situación como “de emergencia”

Locales

La edila de Maldonado por el Frente Amplio Ana Laura Antúnez alertó por la “situación de los animales abandonados en el barrio Kennedy”, circunstancia que calificó como “de emergencia”.

“En el barrio Kennedy hay un realojo en marcha y es la propia intendencia la que lo está haciendo, pero en ese barrio no hay animales castrados ni chipeados. Y las familias se empezaron a realojar y empezaron a dejar a sus animales abandonados”, relató y, en paralelo, expuso imágenes de los animales, que se pudieron ver también en la trasmisión a través de YouTube de la sesión plenaria de la Junta Departamental de este martes 27 de agosto.

En esta línea, Antúnez dijo que solicitó “de manera urgente” una reunión con autoridades del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), la Intendencia de Maldonado, ASSE, y los ministerios del Interior y de Vivienda para “abordar esta situación”.

De acuerdo con lo que contó la edila, todavía residen en el Kennedy alrededor de unas 80 familias con animales que, según reclamó, “ahora manifiestan que los van a dejar ahí”.

“Este no es un tema para buscar culpables sino para involucrarnos a todos como sociedad. Estos animales están toda su vida encadenados con medio metro de cadena, entre la mugre y entre sus necesidades. Es muy lastimoso y está pasando frente a nuestros ojos”, sumó y opinó: “Como sociedad y como personas nos debe interpelar a todos lo que está sucediendo allí”.

De este modo, reclamó que “no se está aplicando la normativa como se debe”, en referencia a los roles atribuidos al INBA, institución creada por la Ley de Urgente Consideración de 2020, y a los planes de control reproductivo y de albergues vigentes a la fecha.

“No son perros callejeros, son perros abandonados; perros que un tutor irresponsable los abandonó porque no hay control sobre esto”, indicó.

No obstante, matizó que las multas hacia las personas que abandonan a estos animales son “un saludo a la bandera”. “No vas a ir a multar a una familia que no tiene lo mínimo para sobrevivir, que también vive en las mismas condiciones que viven estos animales”, dijo.

De acuerdo con el relato de la edila, recientemente se hizo presente en el barrio la directora general del Instituto de Bienestar Animal, Marcela Delgado. “Acompañamos a la integrante del INBA al barrio y no sabía qué hacer. Si el INBA no sabe qué hacer, sin dudas que estamos hablando de una situación que es por demás sensible, que nos debería interpelar a todos y deberíamos estar en una mesa sentados a ver qué se puede hacer”, consideró.

“A eso debemos sumarle que el maltrato animal no está tipificado como delito, entonces muchas veces no se puede hacer nada”, apuntó.

No obstante, fuentes del INBA manifestaron a Montevideo Portal que se está trabajando en establecer una coordinación interinstitucional y con ONGs para abordar la situación de manera mancomunada. Asimismo, la institución busca que se establezca un protocolo de acción para que en desalojos y realojos se incluya el trabajo con los animales desde el comienzo.

También, Antúnez contextualizó que la tasa de animales domésticos en Uruguay es de 8,5 por cada 10 habitantes, “cuando el parámetro recomendado a nivel mundial es de dos animales cada 10 habitantes”.

Por último, la frenteamplista le agradeció a las ONGs que trabajan en la zona, quienes les brindan a estos animales abandonados comida a diario.

“Hay animales en situaciones muy graves que permanecen aún allí porque no hay lugares donde llevarlos”, narró y añadió que, si bien se estuvo en tratativas con un refugio para trasladarlos, “no todas las condiciones están dadas para esto”.