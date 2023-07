Pereira y el archivo del juicio de la fiscal Fossati: “Teníamos tranquilidad absoluta”

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este lunes al archivo del juicio que le había iniciado a él y a dos periodistas de Caras y Caretas por difamación e injurias, que finalmente fue archivado por la Justicia. El líder de la coalición de izquierda afirmó que tenía la “tranquilidad absoluta” de que en un país democrático los presidentes de los partidos pueden opinar sobre fallos judiciales así como el resto de las personas puede opinar sobre los políticos.

“Leí todas las notas y escuché todas las notas que me hicieron esos días y claramente no había ni ofendido ni injuriado a la fiscal Fossati”, consideró Pereira, y agregó que a la fiscal no la conoce y no tiene nada en “contra” por lo que le llamó la atención la iniciación de la acción judicial y algunos agravios que recibió por parte de la magistrada.

“Claramente la justicia archivó una causa que desde mi punto de vista no tenía ningún fundamento legal y menos político. El día que un presidente no pueda opinar sobre los temas de actualidad nacional, bueno, entonces no digo que es el fin de la política, pero es un daño enorme”, opinó.

Con respecto al caso en sí, el presidente del FA sostuvo que leyó la denuncia, repasó las notas que hizo y reconoció que en todo momento se refirió al fallo judicial, afirmando que desde su punto de vista y en base al asesoramiento que había recibido no era “ajustado a derecho”.

“Y de hecho esa causa por la que estaba opinando, que era el tema [Gustavo] Leal, fue archivada porque no se encontró ningún elemento de apariencia delictiva, o sea que, además de todo, tenía razón”, expresó.

“Por qué llevó el tema a este nivel, por qué me expuso de esta manera, no lo entiendo, lo tendrá que explicar ella en algún momento. Por qué dice que mis expresiones fueron de odio cuando no hay ninguna expresión de odio hacia ella ni hacia nadie es parte de una campaña a la que vengo acostumbrándome, digamos en Uruguay cualquier problema que hay parece que lo tiene el FA”, concluyó.

