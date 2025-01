Pereira sobre intención de Astesiano de ser parte del FA: “Requiere de otros equilibrios”

Política

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, visitó el martes la ciudad de Mercedes para disfrutar del clásico festival Jazz a la Calle, que desde hace 15 años se celebra en la capital sorianense.

Allí fue entrevistado por la agencia noticiosa Agesor, y entre otros temas se le consultó sobre las recientes declaraciones de Alejandro Astesiano a Montevideo Portal, en las que manifestó su intención de sumarse al Frente Amplio y militar para las elecciones de 2029.

Pereira aseguró no estar al tanto de esas declaraciones, y aseguró que es un tema que requiere un análisis.

“Yo pienso que la gente tiene derecho a recuperarse, pero el Frente Amplio lo analizará. La gente puede votar el Frente Amplio, después integrar el Frente Amplio requiere de otros equilibrios”, distinguió.

“Astesiano pagó los delitos por los que fue acusado y se le dio la libertad a través de la Justicia, y está trabajando. Hay que respetar ese proceso, porque nosotros creemos en la reinserción, creemos en la recuperación”, manifestó.

“Como hemos visto, Astesiano no es ningún negado, es una persona que tiene un conjunto de conocimientos. Hay que poder escucharlo. Yo no he leído esa nota, pero seguramente debe tener mucha molestia con el gobierno que integró”, dijo.

Posteriormente, el presidente del FA fue consultado acerca de la designación de la docente Elbia Pereira para dirigir el Codicen, y las duras declaraciones que hizo al respecto la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien la acusó de “adoctrinar” y adelantó que “serviría a los intereses sindicales”.

“Bianchi tiene que poder pensar lo que quiera, y nosotros la queremos respetar”, comenzó Pereira, para luego aludir a las numerosas ocasiones en las que la senadora compartió y mantuvo información falsa en redes sociales.

“Alguien que publica una mentira, luego de que se sabe que es mentira, y la deja publicada, ¿cuál puede ser el respeto que nos merezca a los demás? Ninguno, la verdad. Ninguno. Era una persona seria, era una persona estudiosa; dejó de serlo”, dijo.

“Lo que sí me alegra es la llegada de Elbia Pereira, una inspectora de carrera, de mucha calificación, que tiene una experiencia sindical muy valiosa, que tiene un vínculo con las maestras y los maestros muy importante, que es una amiga y compañera mía”, se congratuló.

“Ella fue secretaria general de la Federación, que yo tanto quiero, durante 14 años, pero integró a la FUM-TEP durante más de 30. Todos esos años fueron compartidos, y no puedo ocultar el cariño, el afecto y, en muchas medidas, la admiración que tengo por ella”, prosiguió.