Pereira respaldó a Leal y dijo que la reunión se dio por iniciativa del padre de Astesiano

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, brindó este jueves una rueda de prensa, tras haber convocado a dirigentes de la fuerza política por la situación de Gustavo Leal, que finalmente fue indagado por visitar en la Barra del Chuy a los padres del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

En rueda de prensa, Pereira recordó que este miércoles la fiscal Gabriela Fossati imputó a Astesiano por “cuatro delitos de corrupción: conjunción del interés púbico-privado, asociación para delinquir, entre otros”.

Con respecto a la situación de Leal, Pereira dijo que el sociólogo participó del encuentro con los padres de Astesiano “sin el aval del FA, como muchas de las reuniones que se hacen sin consultar a la Presidencia” de la fuerza política.

“El día que un político no pueda hablar con un ciudadano libremente es el fin de la política. Se están pasando límites que nosotros creíamos en Uruguay no se iban a pasar. Somos respetuosos de la Justicia, por lo que nuestro compañero no va a hacer nada para entorpecer la investigación”, respaldó Pereira.

El presidente del FA aclaró que “una conversación no está prohibida en Uruguay” y ni el padre de Asteasiano ni Leal “estaban siendo indagados”.

“El problema es que a esta persona la eligió el presidente de la República. Ayer el padre de Astesiano declaró a Canal 10 que él fue el interesado en tener una reunión y que no le habían ofrecido ningún dinero. Más bien declaró que el Gobierno se tenía que hacer cargo de los problemas que el hijo había tenido porque recibía órdenes. Después, el hermano [de Astesiano] le colocó a Álvaro Delgado responsabilidades en el ingreso de rusos y señaló que había mantenido reuniones con rusos”, afirmó Pereira.

Y agregó: “No tapen con un dedo lo que nadie puede tapar. Hubo una asociación para delinquir que funcionó en el cuarto piso y todos los que ingresaron a ver a Astesiano no están registrados. Todavía falta saber quiénes son los socios de Astesiano”.

Consultado por el motivo de la visita, Pereira dijo que la iniciativa partió del padre del exjefe de custodia “que tenía interés de hablar con alguien de la oposición” y llegó esa información a Leal.

“Estaba en Maldonado y fue hasta allí. Leal trabaja con mucha seriedad y responsabilidad. El padre de Astesiano sugirió a sus allegados que quería hablar con alguien de la oposición y eso llegó a Leal”, explicó Pereira.

El FA no aprisiona a nadie para que hable con uno o con otro. Lo que hay son reuniones oficiales y otras que no lo son. Si hay consulta con el FA hay una reunión oficial. En caso de que no, es una reunión de un dirigente político que le puede interesar hablar un día con un jefe de una agrupación del Partido Colorado o del Partido Nacional”, ejemplificó el dirigente.

Consultado sobre si existen molestias con Leal en la interna del FA, Pereira respondió que “las molestias y estados de ánimo son cosas que juzgan los periodistas libremente”.

“Lo que hay en el FA siempre es un debate libre. Los compañeros expresaron lo que sintieron. Todos coincidimos en que Leal tiene derecho a hablar con quien quiera, igual que cualquier dirigente político uruguayo. Nunca perdió el respaldo. Y todos coincidimos en que hay una estrategia del Gobierno para tapar hechos de corrupción que sucedieron al lado del Gobierno”, afirmó el dirigente.

