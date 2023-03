Pereira entregó a Iturralde carpeta con ataques de Bianchi y Da Silva al Frente Amplio

Política

Montevideo Portal

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, visitó este jueves al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en la sede del partido político, donde ambos dirigentes políticos mantuvieron una reunión que habían pactado semanas atrás con el objetivo de dar una señal política entre oficialismo y oposición.

Tras el encuentro que duró aproximadamente dos horas, Iturralde dijo que lo que fue a plantearle a Pereira es “la continuidad del diálogo” que el propio dirigente de la coalición de izquierda había convocado meses atrás, cuando se reunió con los diferentes partidos de los partidos del oficialismo.

“Todos deseamos un buen relacionamiento entre los partidos políticos, pero que hay que construirlo todos los días. Nos parece que en el último tiempo no ha habido un buen relacionamiento entre los partidos y seguramente la ciudadanía no ve con agrado el clima de enfrentamiento que puede haber entre los partidos”, afirmó Iturralde.

Asimismo, el dirigente blanco dijo que Pereira le expresó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que comparecerá este jueves ante la Asamblea General, es “una persona de bien y que no tiene dudas sobre su actuación moral”.

Por su parte, Pereira recordó que ya ha dicho que cree que el presidente “no tiene que ver con los hechos de corrupción”, pero “sí tiene enormes responsabilidades políticas” al contratar a un persona con más de 20 indagatorias por hurto y estafa.

Sobre el acuerdo abreviado entre Fiscalía y la defensa de Astesiano, Pereira dijo que la “sentencia es importante”, aunque probablemente se “perdió la oportunidad de investigar más”. Astesiano fue condenado a 4 años y medio de cárcel por delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado.

En otro orden, el frenteamplista reivindicó en rueda de prensa la “forma de hacer política en Uruguay”, pero cuestionó que “hace ya un tiempo algunos senadores de la República se dedican a meterse con las personas, no con las ideas”.

“Hay algunas actitudes del propio presidente que no ayudan al clima. Si el presidente no me saluda adecuadamente, a mí no me provoca ningún problema espiritual ni emocional. Pero a la sociedad le genera una idea de un sistema político confrontado. Si el presidente cuando hago críticas sobre el caso Astesiano responde que ‘para eso le pagan’, es una frase poco feliz”, señaló Pereira, que le entregó una carpeta a Iturralde en los que se hace referencia a algunas expresiones de senadores que responden al Gobierno que a entender del dirigente frenteamplista cruzan “un nivel de atrevimiento”.

Según informó El Observador, la carpeta entregada por Pereira a Iturralde contiene copias de notas periodísticas en las que se consignó que los senadores Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi arremeten en duros términos contra dirigentes del Frente Amplio como Yamandú Orsi, Lucía Topolansky y Pereira.

Al ser consultado si se refería a los senadores Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva, el presidente del FA aclaró que el “clima en general es de diálogo, pero hay gente que lo altera”.

Sobre este punto, Iturralde reconoció que se puede ser “duro en la crítica que se hace políticamente”, pero eso no implica no poder “asumir eventualmente cosas que puedan no haber correspondido”.

“Generalmente cuando discutimos siempre creemos que el otro tiene la culpa, pero seguramente todos debemos tener un poco de responsabilidad. Como decía (Liber) Seregni hay que pensar en la mañana siguiente, porque al otro día hay que continuar con la relación. La vida política tiene costos y hay que asumirlos. Soy muy crítico con dichos que para mí no corresponden, pero también hay que saber que los demás pueden plantear otras cosas”, afirmó el blanco, que añadió estar “muy enojado” con lo ocurrido con la murga Asaltantes con Patente, que trataron a Laura Raffo de “conchuda”.

En tanto, el frenteamplista apuntó, sin embargo, que para “bajar el clima de crispación todos deberían tener mayor serenidad”. Pereira valoró la reunión con Iturralde como “positiva” y no evitó mencionar el caso de Alejandro Astesiano y los medios de comunicación.

“Yo vivo en un país en que ustedes pueden ejercer la profesión en general con normalidad. La excepción puede ser el caso Astesiano, en que buena parte de los medios de comunicación se vieron presionados u hostigados. Pero en general vivimos en un país que se puede caminar libremente y donde todavía el diálogo se mantiene vivo. Si hay algunos miembros del sistema político que se pasan el filo de la raya, cada cual tendrá la responsabilidad de hablar con los suyos”, insistió Pereira.

Montevideo Portal