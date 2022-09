Pereira dijo que iniciativas educativas del gobierno “tienen un problema de precariedad”

Política

“Para transformar la educación no solo se precisa plata”, respondió Silva, y destacó que el presupuesto “ha aumentado sustantivamente”.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió a la reforma educativa que el Gobierno pretende llevar adelante y que ha generado el rechazo por parte de gremios estudiantiles, que se movilizan hace semanas.

“Usted me podrá decir que la reforma educativa solo con dinero no se hace, pero sin dinero seguro que no se hace”, afirmó el dirigente frenteamplista este domingo en rueda prensa, y señaló que las iniciativas del gobierno “tienen un problema de precariedad: el presupuesto destinado a la educación”.

“El Uruguay no va a poder descentralizar más educación terciaria porque no le dieron los recursos. Uruguay no va a tener mayor cantidad de liceos, como nos prometieron, 135. Hay 29 que son todas transformaciones de liceo, creaciones muy pocas”, sentenció.

El jerarca dijo que “no se trata de imponer o solo de desalojar locales”, sino que se trata de “producir los cambios educativos que el país requiere para las transformaciones del siglo XXI, pero también para construir hombres y mujeres críticos”.

Por su parte, el titular del Consejo Directivo Central, Robert Silva, fue consultado este lunes a propósito de los dichos de Pereira. “Nosotros tenemos presupuesto; nos han asignado aumentos presupuestales en todas las instancias parlamentarias que ha habido”, respondió, y consideró “fundamental” reorganizar los recursos que la educación pública tiene asignados.

“Para transformar la educación no solo se precisa plata”, observó, al tiempo que indicó que el presupuesto de la educación “ha aumentado sustantivamente en los últimos tiempos, y los resultados, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables, están a la vista”.

Y remarcó: “Se necesitan recursos, pero también se necesita política pública educativa que logre, en definitiva, hacer los cambios que el país precisa, que la educación requiere y que impacte en todos, pero en particular en los que menos posibilidades tienen”.