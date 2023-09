Pereira dijo que Sartori “no debería seguir en el Parlamento” si “no cumple” con la ley

Política

El presidente del Frente Amplio se refirió a la situación del senador nacionalista Juan Sartori, cuyo recurso de inconstitucionalidad sobre la exigencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue negado, luego que el organismo le pidiera la declaración jurada del patrimonio de su esposa.

“Tener plata en Uruguay no es poder hacer cualquier cosa y Sartori está convencido que teniendo plata puede hacer cualquier cosa. Si no presenta una declaración jurada de él completa; porque si tiene 90 millones y no gana nada, no se cómo llegó a 90 millones, ¿no? Lo va a tener que explicar”, dijo.

“Tiene que hacer una declaración jurada seria y después tiene que hacer la declaración jurada de la esposa. Y si no la hace viola la ley y si viola la ley es el Parlamento el que tiene que tomar la decisión. Y yo creo que no debería seguir en el Parlamento si no asume que tiene que cumplir con la Constitución y la ley”, sostuvo Pereira.

“Porque si un senador no cumple con la Constitución y la ley, ¿qué le podemos pedir a un vecino del barrio? ¿Qué le podemos pedir al que trabaja? ¿Qué le podemos pedir a un empresario?”, agregó.

Pereira dijo que ante la negativa del senador de cumplir “una ley que su partido votó”, estamos frente a “alguien que cree que tener plata es mandar”

“Y en Uruguay nadie es más que nadie por tener plata. En todo caso se puede creer que es más que nadie. Demasiado lejos llegó utilizando dinero para llegar a senador, pero hay cosas que en el Uruguay no valen y una cosa es que haya distintos ante la ley y distintos por tener plata”, dijo.

Además, afirmó que “más que sarcasmos” con los candidatos o militantes del Frente Amplio, Sartori “tiene que tener vergüenza y presentar la declaración jurada, que es lo que lo mandata la ley”

“Y si no tiene vergüenza, es un sinvergüenza”, concluyó el presidente del Frente Amplio.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló por mayoría que es constitucional la solicitud hecha por la Jutep a Sartori, para que presente —tal como establece la ley— la declaración jurada de bienes de su esposa, la rusa Ekaterina Rybolovleva, según informó el semanario Búsqueda el 15 de setiembre.

Tras el fallo, Sartori se expresó en Twitter y dijo que no puede ni va a obligar a su esposa, dado que tiene separación de bienes, a presentar "nada".

“Es arcaico que en pleno siglo XXI se considere constitucional que el marido tenga que obligar a la mujer a hacer algo en contra de su voluntad. Quien cumple la función pública soy yo, no ella. Y mi declaración jurada está completa y aprobada por Jutep”, afirmó el legislador.