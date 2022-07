Pereira dijo que Heber “no quiere estar en el lugar que está”: “El ministro vende humo”

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, volvió a criticar este jueves la gestión del gobierno en materia de seguridad durante una recorrida que está haciendo por todo el país para escuchar los reclamos en los diferentes departamentos. En esta instancia, visitó Durazno y aseguró que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “admitió” que la pandemia de covid-19 “era uno de los principales responsables de la caída de los delitos”.

“Algo que el gobierno negó sistemáticamente durante dos años. Entonces, o no hay plan o el plan es de muy mala calidad. O sea, el ministro, en cierta medida, vende humo”, indicó, y agregó que probablemente Heber “no quiera estar en el lugar que está”.

“Probablemente no tenga claras cuáles son las soluciones. El Frente Amplio ofreció sus mejores hombres y mujeres con modestia para contribuir con una política que claramente es difícil que dé resultados en forma inmediata y la respuesta que nos dieron es que éramos desleales institucionales. Los mismos que les dimos los votos para que el Estado uruguayo no perdiera 400 millones de dólares porque ellos faltaron a sala y todavía no han explicado por qué 20 diputados faltaron el día que se votaba si se perdían o no US$ 400 millones”, expresó.

En otros temas, se refirió a la descentralización que logró el país durante los gobiernos del FA en la educación universitaria y opinó que es "un orgullo" para la fuerza política que estudiantes en Durazno puedan hacerlo localmente y no tengan que hacerse presente en la capital.

“Los hijos de los trabajadores pueden estudiar y ser la primera generación de egresados universitarios de su familia, y esas son transformaciones educativas que quieren tapar. Que hoy los estudiantes de Durazno puedan estudiar acá era una utopía en el año 2004 y ni siquiera se pensaba como una posibilidad, y esto es un orgullo para el FA”, afirmó.

“¿Esto quiere decir que quedó todo resuelto? No, este gobierno debería haber invertido, como dice el rector de la Universidad, en la Rendición de Cuentas, y ha ido con cero; es más, ha ido con menos tanto porque si en verdad se quita el adicional que está planteado para el Fondo de Solidaridad, supondría tener un menor presupuesto universitario que el año pasado. Con todo lo que la ciencia le aportó al Uruguay”, añadió.

Finalmente, dijo que la coalición de izquierda pretende ser la “alternativa” y que eso implica “escuchar a la sociedad en su conjunto y a los frenteamplistas de cada ciudad” para luego “construir un programa a la altura de las expectativas” que los uruguayos tengan para poder “transformar al Uruguay”.

“De eso se trata esta experiencia que supone organizar al FA en cada lugar con capitalidad, y que comulga con la idea de que la esperanza se está construyendo y que la esperanza se llama Frente Amplio”, concluyó.

