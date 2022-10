Pereira denuncia persecución política a Cosse: “¿Se le dice cínica porque es mujer?”

Política

A partir de la hora 12 de este lunes se reunió el Secretariado del Frente Amplio encabezado por el presidente de la colectividad política, Fernando Pereira, con el fin de analizar el juicio político impulsado por los ediles de la coalición a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por no haber comparecido ante la Junta Departamental

Tras finalizada la reunión, Pereira afirmó en rueda de prensa que para disparar un “instrumento constitucional que es grave, cuando se instala tiene que ser por algo grave”.

“Lo ha dicho el constitucionalista Martín Risso. Nos parece que este humo es de mala calidad, pero no solo contra Carolina Cosse, contra el Frente Amplio o contra el gobierno departamental. Es contra el Uruguay. Imagínese si todos los que tuvieran un tercio de los ediles en un departamento hicieran juicio político porque el intendente no va o porque nombra los cargos a dedo”, afirmó Pereira.

El político reivindicó “la tradición democrática de Uruguay de cuidar la institucionalidad” y cuestionó a los ediles de la coalición en Montevideo de “perforar ese cuidado”.

“Estamos en un límite muy delicado. Nosotros conversamos con el presidente ni bien sucedió el caso Astesiano y claramente tuvimos la voluntad de hablar con los partidos políticos para bajar la pelota. Pero ustedes vieron los ataques que recibido Carolina Cosse por parte de algunos ediles. Cuando usted le dice a la intendenta cínica no es que está pasando una raya, está pasando todas las rayas. El presidente no me precisa para saber que ediles de su partido y de otros partidos de la coalición están pasando la raya. Por suerte algunos líderes de los partidos políticos del gobierno se están desmarcando de esta posición porque es delirante. ¿Tenemos una visión particular sobre la intendenta Cosse? ¿Se le dice cínica simplemente porque es mujer? ¿Cuál es la intención de denostar a una intendenta que tuvo el apoyo de más de la mitad de los montevideanos? Esto es sencillamente persecución política”, cuestionó Pereira, que comparó la situación con los demás 18 intendentes del país.

Pereria mencionó durante la rueda de prensa el caso de Alejandro Astesiano y que "la pobreza en Uruguay no cae a pesar de que el Producto Bruto Interno creció dos años consecutivos".

Según supo Montevideo Portal, sobre las 19 horas de este lunes cuando Cosse concurra a la Mesa Política Nacional después de una convocatoria de urgencia realizada por la Departamental, además de senadores y diputados del Frente Amplio que se presentarán allí en apoyo a la intendenta, también lo hará el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. El intendente de Salto, Andrés Lima, también participará de la Mesa Política a través de Zoom.

Caso Astesiano



Consultado sobre el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, Pereira manifestó que "hay que aclarar".

"Después supimos que habían 11 personas con anotaciones policiales o con indagatorias en su foja. Después supimos que había una asociación para delinquir. Después que le dieron autorización a dos personas rusas por parte de Secretaría de Presidencia. ¿Eso es agraviar? Y después se nos dice que no cuestionamos cuando aumentó la pobreza en 2018 y 2019. Me tocó ser el único orador del Pit-Cnt cuando era presidente y en un acto buena parte lo dedique a hablar de la pobreza infantil y de la pobreza", se defendió Pereira, ante cuestionamientos por el tono de sus críticas que le hizo días atrás el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

"Mieres está mal informado o miente", agregó Pereira.

El ministro de Trabajo había dicho el pasado viernes que le parecía "preocupante" que el presidente del FA, después de hacer un llamado a "bajar la pelota", dijera que los partidos de la coalción eran "hostiles" al FA.

"Si hablamos de hostilidad decir que estamos gobernando al servicio de los poderosos, ¿no es hostilidad? ¿Acusarnos de no cumplir con el compromiso de no bajar salario real no es hostilidad? La pobreza aumentó cuando gobernaba el FA y no lo dice. La pobreza de 2017 a 2018 y a 2019 aumentó. Por si alguno no lo sabe. Y no había pandemia, ni había guerra, ni había inflación internacional. ¿Se olvida de eso?", había expresado Mieres.

