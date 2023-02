Pereira cuestionó a Fossati y dijo que el caso Leal seguramente termine “en nada”

Política

El presidente del Frente Amplio dijo que la Justicia no puede impedir el encuentro entre las personas.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, consideró que la indagatoria al exjerarca del Ministerio del Interior Gustavo Leal “probablemente termine en la nada” y agregó que “la montaña ha parido un ratón”.

“No pueden tapar a Leal con actos de corrupción”, sostuvo el líder de izquierda este viernes durante un acto en Mercedes. “Siempre es discutible si debe haber o no una reunión con una persona”, agregó y sostuvo que “no puede pasar” que las personas no puedan mantener un encuentro.

“La Justicia no me puede impedir a mí reunirme con ninguna persona”, hizo hincapié Pereira. En ese sentido, cuestionó a la fiscal Gabriela Fossati por no encontrar elementos de apariencia delictiva en “el seguimiento” que realizó el excustodio presidencial Alejandro Astesiano sobre el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

“Algún día nos tendrá que explicar por qué”, apuntó Pereira y remarcó que sucedió lo mismo con la denuncia que hicieron los senadores Charles Carrera y Mario Bergara.

En ese sentido, cargó contra el gobierno por el reciente cambio en la cúpula policial. “No es algo menor lo que está sucediendo en Uruguay. Y no hay ningún responsable político”, agregó el presidente del FA.

“Que la asociación para delinquir funcionara en el mismo edificio que Presidencia parece una cosa increíble”, consideró Pereira e indicó que esta situación provoca en la ciudadanía falta de credibilidad en el ámbito político.

