Pereira criticó a Lacalle Pou por posteo de elecciones en Venezuela y le reclamó pruebas

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, brindó una rueda de prensa este lunes para referirse a las elecciones en Venezuela, que han tenido diversas repercusiones políticas e incluso diplomáticas.

Tras el comunicado divulgado por la fuerza política, el dirigente cuestionó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por su publicación en X (Twitter) desconociendo los resultados electorales en Venezuela.

“Es tan irresponsable hoy decir que hubo fraude, sin tener ningún elemento, como decir que la elección ya está certificada, sin tener ningún elemento. Hay que aceptar los resultados electorales, cuando las auditorías internacionales [observadores del Centro Carter y el Panel de Especialistas de ONU] digan que se hizo de buena manera. O, por el contrario, no se hizo de buena manera”, dijo Pereira.

Y añadió: “Prejuzgar es tener una intencionalidad sin tener ninguna información. Lo que el FA está planteando es que hay que tomar posición cuando se tenga información suficiente. Tomar un tema tan doloroso para los venezolanos para hacer campaña electoral interna no parece la mejor idea para un país que convive como el nuestro”.

Sobre el posteo realizado por Lacalle Pou a los dos de la mañana de este lunes, Pereira apuntó que no entendía cómo el presidente a esa hora “tenía información que así no vale”.

“¿Así no vale qué? Se supone que tendría que tener elementos que mostraran el fraude para decir: ‘Así no vale, hay fraude’. ¿Tiene elementos? Si no los tiene, ha sido irresponsable en su expresión. Si los tiene, se los debería mostrar a la sociedad uruguaya, y eso no ha sucedido. Es igual de temerario decir que hubo fraude como decir que todo aconteció normalmente”, cuestionó Pereira.

“¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, escribió el presidente en la madrugada de este lunes.

