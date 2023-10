Pereira comparó a Bianchi con personaje de Breaking Bad: “Gente que se va volviendo mala”

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, comparó a la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi con Walter White, el personaje principal de la serie Breaking Bad, interpretado por el actor Bryan Cranston.

Entrevistado en el programa Se arregla el mundo de FM Hit, Pereira fue consultado sobre las críticas que le realizó Bianchi por sus apreciaciones acerca de la imputación al exsenador Gustavo Penadés.

El presidente del Frente Amplio dijo que conoce a Bianchi desde hace tiempo, pero que se ha ido “volviendo mala”. Este miércoles, en declaraciones a radio Universal, la senadora dijo que Pereira es “un inmoral” por “medrar” con la situación.

“Ella tiene sus problemas. Yo no puedo resolver los problemas de todo el mundo. Alguien que tiene 22 distintas acusaciones de delitos de abuso de menores, y yo la frase más dura que mencioné es que es un hecho aberrante, de lo peor que ha pasado en el Parlamento, y luego todos los senadores lo votan, la verdad que tiene que pensarse a ella misma. Tiene que analizarse”, dijo Pereira en el programa radial.

“Yo no tengo tiempo para pensar en Graciela Bianchi. La conozco hace mucho tiempo. Es como la serie Breaking Bad, hay gente que se va volviendo mala. Entonces, si alguien se va volviendo mala, ¿yo que puedo hacer? Si alguien se transforma en un monstruo, que puede decir que una periodista dijo que algo que no dijo. Independientemente que luego la Justicia diga si es delito o no, es una mentirosa. ¿Qué puedo hacer yo con alguien que colocó a Pablo Escobar en una foto trucha con el presidente actual de Colombia? ¿Qué puedo hacer con alguien que ha cambiado tantas veces de posición, que es tan agresiva?”, agregó.

“Si el hecho es aberrante, y para Graciela Bianchi yo soy el jodido, la complicada es ella. Ahora, yo no soy médico. No puedo resolver esos problemas”, concluyó en la nota con Se arregla el mundo.

