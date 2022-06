Pereira calificó de “disparate” intervención en Villa Española. Da Silveira la defendió

Tal como informáramos, en las últimas horas el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió disponer “la intervención de la asociación civil “Club Social y Deportivo Villa Española”, “con desplazamiento de sus autoridades, por el término de hasta seis meses, contados a partir de la toma de posesión de su cargo por parte del interventor designado”.

La resolución fue firmada por el ministro Pablo da Silveira el 21 de junio, según el documento al que accedió Montevideo Portal.

El MEC justificó la decisión en base a “la denuncia presentada por socios activos” de Villa Española, que denunciaron “la ocurrencia de apartamientos estatutarios por parte de las autoridades de la entidad, tales como incumplimiento de resoluciones de asambleas, vicios formales en la convocatoria a las mismas y la confección de las actas, falta de realización de elecciones, realización de manifestaciones políticas e inexistencia de comisión fiscal en funcionamiento, entre otros”.

Tras conocerse la decisión, numerosas voces se sumaron en su repudio, especialmente desde filas opositoras. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó el hecho como disparate, situación que también fue criticado por otras figuras del partido.

La medida de arremeter contra al club de barrio, toca fibras y seguro distrae. Lo que no previeron es que Villa Española expresa algo que nunca tendrá el gobierno. pic.twitter.com/0GEfFRYfMr

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, aseguro que algunos montaron “una opereta” respecto al asunto, y dedicó en Twitter un extenso hilo a detallar cómo se llegó a la intervención.

Cuando algunos miembros de una asociación civil entienden que sus autoridades no están cumpliendo los estatutos aprobados, pueden hacer una denuncia ante el Mec. Entonces el Mec indaga y da oportunidades de defensa. El Mec no actúa si no hay denuncia.