Pereira: "La actitud del Gobierno, obstinada, perjudicó a los habitantes de Montevideo"

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se refirió este sábado —en declaraciones consignadas por Mora Contenidos— a la no aprobación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la Intendencia de Montevideo, luego que la mayoría de los ediles de la coalición votara en contra del proyecto.

"La actitud del Gobierno, obstinada, perjudicó a los habitantes de Montevideo, no solo a los que iban a verse beneficiados por el saneamiento, también a zonas de contexto favorable que iban a ser beneficiadas por el sistema de limpieza y clasificación de los residuos", dijo, recalcando que Montevideo es "la ciudad que tiene mejor saneamiento de América Latina".

"Porque cuando critican al Frente Amplio, 90% de los montevideanos acceden al saneamiento y Montevideo es el único departamento del país que asume el saneamiento como política departamental, todo lo demás lo hace OSE. O sea, el nivel de necedad para no votar este proyecto es de tal tamaño que solo puede tener un objetivo, que es dañar al Frente Amplio", aseveró.

El líder político se refirió a "los ataques" que recibieron el ministro de Ambiente, Adrián Peña —que como dirigente de Ciudadanos llamó a sus ediles a votar a favor del proyecto— y Juan López, edil de Canelones del Partido Nacional que votó para aprobar el fideicomiso impulsado por el intendente Yamandú Orsi en Canelones.

Sobre el último caso, afirmó: "Hacía mucho tiempo que en Uruguay no veía tanta violencia política sobre una persona".

"El Frente Amplio, cada vez que ha gobernado no se ha preocupado en cómo le va a ir en la elección futura, si no, no hubiera volcado los recursos que volcó a las intendencias blancas del interior del país. Digamos, la actitud del gobierno actual, con referencia a las intendencias departamentales del FA es toda la opuesta a la que tuvo el FA con las intendencias blancas cuando le tocó gobernar", sostuvo.