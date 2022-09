Pereira: “El presidente le erró; un funcionario intachable no hace pasaportes falsos”

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este lunes que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “le erró” en sus declaraciones que realizó sobre su custodia personal Alejandro Astesiano, que fue detenido en la noche de este domingo por una investigación sobre pasaportes falsos.

“Estamos con preocupaciones muy diversas por la falta de claridad del gobierno. En el caso Astesiano hay falta de claridad y de coordinación. Ni más ni menos que el jefe de la seguridad del presidente, nuestro jefe de Estado, estaba en manos de alguien que tenía como mínimo 20 indagatorias. De alguna manera sus acciones, por las que fue indagado, fueron publicadas. Esa persona está siendo investigada por la Fiscalía por la posible emisión de documentos falsos, de pasaportes. Esa persona no puede ser un funcionario intachable. Que nos disculpe el presidente, pero le erró acá. Un funcionario intachable no hace pasaportes falsos, en caso de que la Fiscalía así lo demuestre. Ante tanta falta de claridad, nos da la impresión de que el Poder Ejecutivo y el gobierno tienen la obligación de esclarecer hechos a todas luces muy confusos para la sociedad uruguaya, que requiere de transparencia, algo que hoy parece que está faltando”, dijo Pereira, que también calificó como “grave” la denuncia de Gabriel Pereyra y mencionó el caso de Sebastián Marset.

Las declaraciones del político de la oposición fueron dadas en respuesta a los dichos de Lacalle Pou este lunes en conferencia de prensa, que al ser consultado sobre el trabajo de su custodio personal afirmó: “Profesionalmente, intachable. En lo que hace al cuidado mío y de mi familia, jamás, jamás. Hasta un celo de exceso”.

Pereira, además, adelantó que así cómo ocurrió con el caso del periodista, también se realizará otro pedido de informes sobre lo ocurrido con el custodio personal del presidente.

“Más que el Frente Amplio, la sociedad uruguaya necesita que se esclarezcan estas situaciones que a todas luces son muy opacas. Estamos tratando temas delicados y por eso el FA lo hace en este tono”, afirmó el presidente del FA, que insistió en el tema Marset y en el decreto sobre empaquetado de cigarrillos.

“Me preguntó que está haciendo Inteligencia. Como cuidan a nuestro presidente y a nuestro Estado si el jefe de seguridad de la Presidencia tiene estos problemas con la ley. No es un problema de vínculo entre el gobierno y el Frente Amplio, es que la gente quiere respuestas claras. Las de la conferencia de hoy no solo no fueron claras, sino que no fueron acertadas. Plantear que estamos ante un funcionario que cumplió de forma ejemplar la tarea no es lo que está sucediendo. Alguien que cumple de forma ejemplar la tarea no estaría detenido por emitir documentos falsos, si es que así lo corrobora la fiscal”, insistió Pereira.

