Pereira: “Cómo Leal pasa de testigo de una causa a indagado a mí me genera mucha duda”

Política

Luego de realizar una rueda de prensa este jueves, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, volvió a referirse este viernes al cambio de carátula del exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, que pasó de ser testigo a indagado, en el marco de su visita a los padres del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Entrevistado en radio Sarandí, Pereira reiteró que lo primero es que cualquier ciudadano en Uruguay tiene el derecho de hablar con el padre de Astesiano o quien sea, pero indicó que en este caso en particular fue una “iniciativa” del progenitor del excustodio, quien pretendía “hablar con alguien de la oposición”.

“Le llegó a Gustavo, él entendió que era una conversación que valía la pena tener y fue, eso no fue avalado por la dirección del FA, como muchas reuniones que se tienen. En un partido que tiene más de un millón de personas, no todos consultan ni deben consultar las reuniones que van a tener”, aseguró.

“De esa reunión no se supo nada por Gustavo Leal, sino más bien por una declaración de Astesiano en la cárcel. El padre de Astesiano dijo que la reunión la gestionó él con conocidos de su barrio, que Leal llegó, conversaron un rato, que no le ofreció dinero. En esa circunstancia cómo Leal pasa de testigo de una causa a indagado a mí me genera mucha duda, como me genera mucha duda de por qué en un caso donde participan tres civiles, la policía responsable del hecho es Asuntos Internos, que se supone que se dedica a la investigación de temas judiciales donde participan policías y ninguno de los ciudadanos de los que estamos hablando son policías”, agregó.

En esta línea, el presidente del FA dijo que es consciente de lo “serio” que es Leal para trabajar y que no tiene la menor duda de que en estos casos actuó con “responsabilidad y criterio”, sin embargo mostró dudas de por qué la Fiscalía toma un asunto de este tipo, pero que eso lo debe explicar el Ministerio Público. “Todos los juristas de alto nivel que consultó el FA sobre esta situación no tienen una explicación ni mínima”, señaló.

Repreguntado sobre si la coalición de izquierda apoya cerradamente a Leal, respondió afirmativamente y dijo que ya lo había expresado con claridad. Luego, reconoció que puede haber dudas en “muchos compañeros” sobre si era o no el momento para hablar con el padre de Astesiano, pero que eso forma parte de la subjetividad con la que se mira el caso.

“Las dudas son dudas siempre, pero la certeza es que actuó de acuerdo a la ley en Uruguay y de acuerdo a sus criterios en esta materia”, indicó.

Los periodistas insistieron en qué fue a hacer Leal a la Barra del Chuy y Pereira volvió a responder que fue una convocatoria del padre de Astesiano porque estaban “sumamente amargados” por lo que había salido en la prensa y sentían que su hijo “cargaba con todo el peso” y que “nadie se hacía responsable”.

“Fue a hablar con el padre porque el padre le pidió ser escuchado. Fue, lo escuchó y ahí se terminó el tema. ¿Ustedes escucharon a Leal entre que tuvo la reunión y este momento? Nunca, esto surge porque Astesiano lo manifiesta dentro de la cárcel. ¿Usted lo vio usarse? Yo vi usarlo por el gobierno, en el sentido de que pasaron de ser los responsables de una noticia que está generando daños al gobierno a querer pasar a responsabilizarnos”, aseguró.

“¿Usted cree que hay algún integrante del FA de los casos de Astesiano? No, no hay ninguno, son todos miembros del gobierno. Ahora, que las malas noticias se la quieran pasar al adversario político es más viejo que el agujero del mate”, concluyó.