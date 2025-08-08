Policiales

Perdió el control: un hombre falleció en un accidente en ruta 39

Un hombre murió anoche en un accidente ocurrido en el kilómetro 12 de la ruta nacional 39, en el departamento de Maldonado.

El hecho ocurrió sobre las 23:30 del jueves, cuando el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y se estrelló contra el guardarraíl, impacto que resultó mortal.

Según informara el medio local Revista Cero, el fallecido fue identificado como R. R. T., de 59 años.

Policía Científica trabajó en el lugar.