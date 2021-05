Pequeño incendio de campo en una zona anterior a la playa, cerca de la Plaza Virgilio

Locales

En la tarde de este miércoles se generó un pequeño incendio de monte en el límite de la zona de Carrasco y Punta Gorda, concretamente, en la Rambla República de México y Coímbra, cerca de la Plaza Virgilio. Se trata de una zona transitada debido a que hay varias personas que la utilizan para salir a caminar o correr.

Según confirmó el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, a Montevideo Portal, se trató de un incendio de 15 metros cuadrados, en una zona de pastos antes de llegar a la playa.

Personal de la Policía, Prefectura y Bomberos se hicieron presente en el lugar ante el llamado de emergencia de los presentes. En tal sentido, se hizo presente el destacamento de Bomberos de Carrasco y extinguió el fuego en unos pocos minutos.

"El destacamento de Carrasco trabajó en el lugar en la extinción, pero fueron pocos minutos y se logró controlar rápidamente", dijo el vocero de Bomberos.

Consultado sobre el origen del foco ígneo, Benítez aseguró que aún no está confirmado, pero aseguró que, posiblemente, algunos transeúntes hicieron un fuego por algún motivo y eso generó que se desperdigara por el resto de la zona. No obstante, aclaró que aún no está clara la causa.

