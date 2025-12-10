Pensión graciable para Carlos Perciavalle: ¿cómo avanza en el Parlamento?

Política

En junio de este año, el diputado blanco por Maldonado, Diego Echeverría, planteó promover ante la Cámara de Representantes un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo su iniciativa para otorgar una pensión graciable al actor y capocómico uruguayo Carlos Perciavalle.

La pensión graciable es una prestación pecuniaria vitalicia que se otorga por ley a personas que se hayan destacado de forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales. Su valor es equivalente a cuatro BPC (base de prestaciones y contribuciones), lo que equivale a unos $26.304.

“Hablando con él, nos expresaba las dificultades económicas que está atravesando desde hace ya un buen tiempo, sumado a muchas dificultades de salud. Y nosotros entendemos que, como hemos votado otras en el Parlamento en anteriores ocasiones, esto era un tema que se podría plantear. Por lo pronto, creemos que es justo para un artista que creo además tiene el cariño popular y está atravesando un momento duro”, dijo el legislador a Montevideo Portal al momento de presentar el asunto.

Por estos días, el tema tuvo tratamiento en el Parlamento. Más precisamente, en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social votaron por unanimidad un proyecto de resolución que será elevado ante el pleno de la cámara.

Según las actas de la reunión a las que accedió Montevideo Portal, el texto aprobado dice: “La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo la remisión de un proyecto de ley para concederle una pensión graciable al señor Carlos Ernesto Perciavalle Bustamante”.

