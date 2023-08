Penas para menores: el crimen de Valentina Cancela remeció el laudado “No a la baja”

Política

El asesinato de Valentina Cancela, menor de 17 años que murió a manos de su exnovio, un joven de la misma edad, estremeció al país en las últimas horas.

Tal como informáramos, el matador intentó en un primer momento negar el asesinato, pero más tarde confesó ante la policía e indicó el sitio de la playa donde había enterrado el cadáver.

Tras conocerse la edad del asesino, numerosos usuarios de redes sociales politizaron el tema y reflotaron el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Esa posibilidad fue sometida a plebiscito en octubre el año 2014 y no prosperó.

Entre los reclamos que surgieron en las últimas horas se incluyeron señalamientos reduccionistas cuando no falaces, que sugieren que los menores son “impunes” o que no pueden ser privados de libertad.

Los que politizaron esto fueron los FAPIT con el no a la baja. A igual deliro igual castigo. Este colibrí asesino va a asestar afuera en muy poco tiempo paseando por Maldonado. Explícale vos a la mamá de Valentina que no hubo justicia para su hija, porque el que la mató era menor — ????Roberto L. Rey???? (@RobertoLRey) August 17, 2023

No a la baja hagansen cargo — juancho (@Pablo76596246) August 17, 2023

No deja comentar la cínica... https://t.co/i78sKX2sVq pic.twitter.com/hi8wIdFYvW — Jose Fructuoso Rivera y Toscana (@riverafrutos) August 17, 2023

Decile a tus amiguis d la lucha del no a la baja.



Los colibrí y el verso "Ser joven no es delito"



También fueron contra la LUC, gracias a la LUC , a este asesino cuando cumpla 18 años, no se le borran los antecedentes.



Zurdos hipócritas, populistas y demagogos. pic.twitter.com/Hr99nuS3e1 — Se Ha Secado El Manantial ?????????? (@Vidaverdeylibre) August 17, 2023

Amparados en el NO a la Baja los hijos de puta pueden cometer cualquier aberracion

El FA y los defensores de los colibries son tan culpables como el homicida pic.twitter.com/PhaRYb6OuD — K ???? ???? ?? (@indigentecheto) August 16, 2023

La congoja de izquierda da repugnancia SOCIAL....



Memoria..........



NO A LA BAJA querían.... pic.twitter.com/abcMAa0OOE — Efrain, Rock & Roll (@efrain_rock) August 17, 2023

Que basura hay que ser para salir a fundamentar un asesinato de una gurisa por un guacho menor de 18 años y poner el tema de no a la baja. Les importa una mierda que asesinen a las pibas. — Mayra Da Silva (@mayritadasilva) August 17, 2023

Es increíble como cada vez qué hay un femicidio se leen los mismos comentarios: “pena de muerte ya” “15 años de zurdaje” “goyeneche mira lo que logro tu campaña del no a la baja” BASTA, basta de sus discursos de mierda a costillas de las muertes de las mujeres — Cymarco repuestos (@1masparatender) August 16, 2023

En realidad, las leyes uruguayas prevén penas privativas de libertad para los menores, aunque sí es cierto que ninguna de ellas alcanza el tiempo de reclusión previsto para los adultos.

En nuestro país, la pena máxima para homicidio cometido por un adulto es de 30 años, aunque la suma de factores agravantes puede elevarla hasta los 45 años.

Para los menores, la pena máxima de privación de libertad es del orden de los 10 años. De hecho, en diciembre pasado un menor de 17 años fue condenado a 9 años de reclusión por el asesinato a puñaladas de un adolescente de 15.

Confusión

Entre la maraña de tuits que lamentan el resultado del plebiscito de 2014, resulta llamativo que no pocos atribuyen la iniciativa al fallecido líder nacionalista Jorge Larrañaga. Sin embargo, dicha reforma no fue impulsada por Larrañaga sino por el entonces legislador colorado Pedro Bordaberry. De hecho, Larrañaga no adhirió a la convocatoria y expresó con claridad sus razones para no hacerlo.

No sucedería si hubiesen votado el NO A LA BAJA! que tanto quería el Guapo. QUE EL FRENTE AMPLIO SE HAGA CARGO DE SUS COLIBRÍES!!! Y LA JUSTICIA INNOMBRABLE! — Nahir Álvarez (@FruFru_ok) August 17, 2023

No a la baja!! dijeron los hijos de p..., del Frente Amplio cuando el Guapo quería la ley. Ahí lo tienen... Eso querían? Los niños son menores con 17 años y pueden hacer hijos, matarlos y hacer lo que se les cante. Son menores para algunas cosas, para otras no? Cárcel de x vida! — Nahir Álvarez (@FruFru_ok) August 17, 2023

El asesino de Valentina en Maldonado, tiene 17 años. Muchos se arrepentirán de no haberle hecho caso al Guapo. pic.twitter.com/2zweACbKEq — Jorge Landi (@JorgeLandi4) August 16, 2023

Años más tarde, Larrañaga propondría una reforma constitucional con foco en temas de seguridad. La iniciativa se vertebraba sobre cuatro ejes fundamentales y controvertidos: creación de una Guardia Nacional (militar) con efectivos de las Fuerzas Armadas, cumplimiento de las penas (prohibición de libertad anticipada para determinados delitos graves), cadena perpetua revisable y allanamientos nocturnos. No incluía la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad.

La reforma, denominada “Vivir sin miedo”, se plebiscitó en simultáneo con la primera vuelta de las elecciones nacionales de 2019, y no se aprobó.