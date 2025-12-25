Policiales

Peñarol: hombre se fue de la cena de Navidad tras discusión y murió apuñalado en la calle

Montevideo Portal

Un nuevo episodio de violencia marcó la noche del 25 de diciembre en Montevideo. Pasada la medianoche, un hombre de 38 años fue apuñalado y murió tras ser trasladado al centro de salud, en un hecho ocurrido en el barrio Peñarol.

Según consignó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, la víctima había discutido con su familia durante la celebración de Nochebuena, en un domicilio particular del barrio. El hombre, que estaba bajo los efectos del alcohol, se retiró de la vivienda tras el conflicto.

Horas después, un vecino informó a las autoridades que el hombre había resultado gravemente herido tras una pelea con otra persona en la vía pública. Vecinos trasladaron al hombre al centro asistencial Cudam de Colón, donde fue atendido por médicos de guardia.

La asistencia médica determinó que presentaba una herida de arma blanca en el hemitórax y shock hipovolémico, lo que provocó su fallecimiento alrededor de las 00:10 de la madrugada.

La Policía informó que todavía el agresor no fue identificado. La investigación está en manos de la autoridad policial correspondiente, que trabaja para establecer las circunstancias exactas del ataque y localizar al responsable.

Es el séptimo homicidio que se produce en Montevideo en las últimas 48 horas, entre la mañana del martes y la madrugada de este jueves, y el tercero que se da durante Nochebuena y Navidad, producto del ataque a balazos en el barrio Tres Ombúes que dejó dos fallecidos y tres heridos.

Montevideo Portal