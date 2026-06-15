Peñarol: hallan a un hombre acribillado en una casa e indicios de un intento de incendio

Un hombre joven fue encontrado fallecido en el interior de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Longfellow y Chamberlain en el barrio Peñarol.

De acuerdo con la información divulgada por el noticiero Subrayado, en la escena se hallaron al menos 20 casquillos de bala. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.

Además de las mencionadas vainas de munición, en el lugar había un bidón con nafta y envoltorios de pasta base. Asimismo, se observaron múltiples impactos de bala en la fachada, la puerta y la ventana de la finca.

En el exterior del inmueble fue localizado un segundo bidón con combustible, un elemento que podría indicar que los agresores pretendían iniciar un incendio, aunque finalmente no lo hicieron.

La policía tomó conocimiento del hecho cuando un adolescente se presentó junto a una persona mayor de edad en la Seccional 8ª y manifestó que un amigo podría haber fallecido tras una balacera ocurrida en la casa donde se encontraban.

Ante la denuncia, concurrieron al lugar efectivos policiales, personal de Bomberos y agentes del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, quienes localizaron el cuerpo de la víctima dentro de la vivienda.

La muerte fue constatada por personal médico alrededor de la 1:15 de la madrugada de este lunes. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.