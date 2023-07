Locales

Penadés y su inocencia: “Voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario”

El caso de Gustavo Penadés volvió a estar en la agenda mediática luego de que el senador brindara declaraciones públicas a dos medios de comunicación, donde acusó de ser víctima de una “trama” en su contra presuntamente orquestada por Jonathan Mastropierro, un joven que fue condenado en 2019 a 20 meses de prisión por estafa.

La entrevista fue en radio Universal y motivó a que el joven informara que iniciaría un juicio por difamación e injurias. Pero Penadés también dialogó con el semanario Búsqueda, una entrevista que fue publicada este jueves. El mencionado medio señala que el senador no habla de ciertos temas y que prefiere no responder, quizás por cuidado de declararlos públicamente mientras está la investigación en curso.

“De más está decir que esto es todo mentira ¿no?”, comenzó diciendo en la entrevista, convencido de que detrás de estas acusaciones hay una “compleja trama de estafas, extorsiones, proxenetismo, influencers de redes sociales y posibles conexiones con el narcotráfico”, según el semanario.

“Tengo la tranquilidad de que después voy a escribir algo para Netflix y me voy a hacer millonario”, comentó el exnacionalista, y agregó que lo que más lo golpeó fue la “minoridad” porque —dijo— es “inaceptable la idea de mantener cualquier tipo de relación con niños de 13 o 14 años”.

“Francamente eso me parece realmente insostenible. Tampoco de 15, 16 o 17 años, pero lo que me parece una barbaridad es la acusación en mi contra sobre los menores. No importa la edad, pero especialmente golpea, y mucho, cuando se habla de adolescentes en su primera etapa de vida”, afirmó a Búsqueda, e insistió una vez más sobre su inocencia.

Sobre sus recorridas en el parque Batlle, Penadés negó esas acciones y confesó que desde hace más de 15 años que no transita por esos lugares. “Absolutamente, no, eso no es así”, sostuvo el exintegrante del Partido Nacional.

Por otra parte, hizo referencia a la exposición de su vida privada y se consideró como la persona a la que más se la ha hurgado en la vida privada en los últimos años, acciones que están rompiendo con una “tradición en el Uruguay”, que era el de respetar la vida privada de la gente. Asimismo, reconoció que no tienen “ningún inconveniente en reconocer que en algún momento hubo acuerdos de pago con mayores de edad” para tener relaciones sexuales.

Finalmente, Penadés entiende que la sociedad no lo condenó y que no siente una mirada reprobatoria por parte de las personas que se cruza en el supermercado o cuando saca a pasear al perro, aunque sí recibió amenazas a través de las redes sociales.

Por ejemplo, contó que en las redes sociales le dijeron que lo iban a matar, pero que el se mata de risa con eso y que sigue haciendo la “vida normal” de antes porque tiene la conciencia tranquila. “Puedo caminar con la frente en alto. El tiempo lo dirá”, indicó.

“Todo lo que tiene que ver con la política y la actitud de algunas personas lo hablaré más adelante”, explicó, y concluyó diciendo que ellos están llevando su propia línea de investigación (que va por el lado de la trama) y que están obteniendo algunos resultados que se pudieron confirmar en las últimas horas por Romina Celeste Papasso, en referencia a Montepierro.

“Lo que nosotros tenemos son elementos que se llevarán oportunamente a Fiscalía con el objeto de demostrar primero mi inocencia y segundo que acá atrás ha habido una trama que está sustentada esencialmente en la participación de una persona, un joven, o de un conjunto de personas que no sabemos cuál es su objetivo final que buscan, pero que ya ha tenido algunos elementos importantes”, sentenció.