Penadés y Mauvezín cumplirán prisión preventiva hasta abril de 2026 tras decisión de jueza

Judiciales

Montevideo Portal

La jueza Marcela Vargas definió en una audiencia este jueves extender la prisión preventiva del exsenador blanco Gustavo Penadés, imputado por más de 20 delitos sexuales. La decisión también aplica para el profesor Sebastián Mauvezín.

Según informó el periodista Diego Martini y confirmó Montevideo Portal con fuentes judiciales, ambos imputados cumplirán la medida cautelar hasta el 7 de abril de 2026.

La instancia judicial se da horas después de que la Fiscalía presentara la acusación en contra de Penadés y Mauvezín. Con respecto al exlegislador, se pidieron 16 años de cárcel y a Mauvezín seis, por ser nexo entre Penadés y las víctimas.

Con la presentación de la acusación ante la Justicia, la investigación se da por cerrada y no se podrán presentar más víctimas en contra del exnacionalista. El documento solicita que Penadés sea condenado por 20 delitos y cumpla una pena de 16 años, como se había adelantado esta semana.

Precisamente, el legislador es acusado de 10 delitos de explotación sexual a menores de edad, cuatro de abuso sexual especialmente agravado, tres de abuso sexual, un ilícito de violación, otro por desacato y un último por atentado violento al pudor.

Montevideo Portal