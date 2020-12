Penadés sobre aglomeraciones: “Me preocupa el fogoneo para generar inestabilidad”

Política

"Si no hay intencionalidad, si no se torea, no va a haber ningún tipo de problema", dijo el senador nacionalista.

El senador nacionalista Gustavo Penades dijo este martes en Radio Montecarlo que le genera "miedo" y "preocupación" una posible "intencionalidad" de personas que se reunan para generar problemas, mientras rige la limitación al derecho de reunión, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

"No tiene que haber intencionalidad de tener lío. Si no hay intencionalidad, si no se toraa, no va a haber ningún tipo de problema. Acá el problema está en el fogoneo", expresó Penades consultado por el periodista Alfonso Lessa.

"El fogoneo de saber que si concentramos para cualquier episodio cultural, social o deportivo a mucha gente y no se cuidan las medidas sanitarias, lamentablemente va a haber que proceder a disolver la aglomeración. Tenemos que tratar de que no suceda eso", prosiguió en su explicación.

"Yo le tengo miedo y me preocupa el fogoneo que siempre alguno tiene para generar inestabilidad", sentenció sobre el tema, y destacó que el rol del Comité de Emergencia Departamental (Cecoed) le da "muchas más garantías a la ciudadanía".

Críticas a la propuesta alternativa del FA

Durante la discusión parlamentaria del viernes, el Frente Amplio propuso una alternativa, que era reglamentar el artículo 44 de la Constitución, referente a la salud de la ciudadanía, en vez del artículo 38, referente al derecho de reunión. Ante la negativa del oficialismo, la coalición de izquierda no apoyó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

Consultado sobre el tema en Montecarlo, Penadés dijo que el argumento del Frente Amplio fue "muy pobre" y que "demuestra el grado de desorientación espacial que está teniendo en estos últimos tiempos".

Según el dirigente del Herrerismo, la propuesta del Frente Amplio "era más severa" que la del oficialismo, dado que "establece limitaciones al derecho de reunión dentro de la propiedad privada".

"En vez de haber salido con un claro mensaje donde apoyara conudentenmente la decisión del gobierno para frenar el índice de contagios, salen ocn una medida tangencial para no votar con el gobierno. Porque el objetivo final del FA era no votar con el gobierno", declaró