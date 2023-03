Penadés: “No admito que por tener una orientación sexual alguien me acuse de pedófilo”

Política

Tras la acusación realizada por la militante del Partido Nacional (PN) Romina Celeste Papasso Oliver contra el herrerista Gustavo Penadés, el senador brindó este miércoles una declaración a la prensa, en la que no aceptó preguntas de periodistas.

En declaraciones a Montevideo Portal, la militante nacionalista trans denunció que Penadés, legislador de su partido, habría abusado sexualmente de ella hace más de 15 años. En aquel tiempo ella tenía 13 años y no había hecho su transición.

El senador del PN se reunió antes de brindar la declaración con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y otros dirigentes del Herrerismo.

El legislador comenzó recordando sus 30 años de actividad política como legislador y diciendo que decidió brindar la declaración a la prensa en solitario porque en esa mesa estaba el ciudadano Gustavo Penadés, “no el senador o político Penadés”.

“Esto es un tema que no involucra ni al Gobierno ni al Partido Nacional. Es estrictamente personal y por esto ante ustedes estoy aquí yo solo”, agregó.

“Me he dedicado a la actividad política de forma honesta y honrada. Siempre defendiendo mis ideas y convicciones. Siempre he actuado acorde a la ley y nunca me había tocado enfrentar una situación como la que me toca enfrentar. Siempre supe separar la vida privada, de la vida pública, que es esta última por la que he entendido que la gente me juzgase”, dijo.

El senador agregó, sin embargo, que dada la situación ocurrida debía hablar también “un poco” sobre su vida privada.

“Todos ustedes conocen mi orientación sexual. Nunca he engañado sobre la misma, ni me he escondido o renegado. Por el contrario. Sí he intentado separarla de la vida política y de la vida pública. Estoy muy orgulloso de lo que soy. Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella”, afirmó Penadés.

El senador blanco agregó que, reconocido esto, no permitirá que se lo acuse de pedófilo: “No admito bajo ninguna circunstancia que por tener esa orientación sexual alguien me pueda acusar de pedófilo”.

“Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa y rechazo con el mayor de los énfasis las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público. Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias. Lamento profundamente que muchas personas desde el anonimato ellas difundan afirmaciones sobre mí con la manifiesta intención de agraviar mi honor”, afirmó el senador.

Anunció que se encuentra a disposición de la Justicia competente y que “oportunamente iniciará las elecciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias”.

“La decisión de presentarme ante la Justicia obedece al convencimiento de que es ante ella que se deben aclarar debidamente las infamias de las que estoy siendo objeto”, puntualizó el político.

Fuentes del Partido Nacional informaron a Montevideo Portal que además del ministro Heber, también se acercó al Parlamento para solidarizarse con el senador el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

