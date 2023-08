Penadés: “Me sorprenden muchas de las cosas que se dijeron; son verdaderas incongruencias”

Judiciales

El exintegrante del Partido Nacional Gustavo Penadés habló en rueda de prensa a la salida de la audiencia en la que declararon los últimos tres denunciantes por la causa que lo investiga por explotación sexual a menores, y dijo que fue una “instancia muy dura, como era esperable” luego de los tres días que duró la instancia judicial.

Según dijeron a Montevideo Portal fuentes del caso, la Fiscalía pidió para Penadés la prohibición de salir del país por 180 días. La defensa no se opuso a la medida.

“Sobre lo que dijeron no puedo decir nada, producto de que hay secreto decretado por la jueza. Lo que sí me sorprenden son muchas cosas de las que se dijeron, que son verdaderas incongruencias”, expresó.

“Lo que debo de decir, una vez más, es mi absoluta inocencia y de mi absoluta tranquilidad de conciencia, que nada de lo que se dijo es cierto”, agregó, y dijo que “han sido sesiones muy difíciles”.

Penadés dijo estar “muy conforme con la actuación de la jueza”, y recalcó que, a pesar de que se habla de nueve víctimas, “aquí, de los nueve testimonios hay víctimas y testigos”.

“Así que entonces no son nueve víctimas, como se pretende hacer ver. Hace unas semanas eran 11, ahora son nueve. No son nueve ni 11”, dijo Penadés, que afirmó además que “en ninguno de los casos” se lo involucra a él.

Al preguntársele si considera garantista la investigación de la Fiscalía, dijo: “Garantista yo no sé desde qué punto es. Producto de que yo no conozco, ni mis abogados conocen ni el nombre ni las víctimas. Es muy difícil poder llevar adelante una investigación cuando usted no sabe quién lo denunció a usted, ni cómo ni cuándo”.

Cuando se le consultó cuántas víctimas son, respondió: “No sé, son cuatro o cinco, o seis”. Además, dijo que leyó el resumen que le mandó la fiscal a la Cámara de Senadores, pero que le pareció “un escrito que buscaba el tremendismo, más que la profundidad que se debería de tener para presentar pruebas”.

“Aquí se necesitan pruebas”, manifestó Penadés.

“Seguramente en este proceso vamos a ir a juicio, y el juicio vamos a tener ahí la oportunidad. Lo que a mí me está preocupando en la actualidad es que, lamentablemente, yo no conozco quiénes son las personas que me denunciaron. Ese es un tema”, señaló.

Consultado sobre si conoce a Romina Celeste Papasso o a Jonathan Mastropierro, dos de los denunciantes, dijo que sí. “Y los dos han mentido”, apuntó.

A su vez, se le preguntó si ha estado en alguna de las situaciones descriptas por las víctimas.

“No he estado en ninguna”, aseveró, y añadió que él y sus representantes legales están investigando si hay un complot en su contra.

