Peña reclamó por presupuesto para unificar al Ministerio de Ambiente y controlar a UPM

Política

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, participó este martes de un evento en la Torre de las Comunicaciones organizado por las embajadas de los países nórdicos denominado Sustainable Nordics, relacionado con la sustentabilidad y el medioambiente. En ese marco, el ministro brindó una rueda de prensa en la que se refirió a la próxima rendición de cuentas y si prevé o no un aumento del presupuesto para la cartera.

El secretario de Estado aseguró que la cartera de Ambiente tiene una “dificultad presupuestal desde el origen” que necesitan para el “funcionamiento” de algunos recursos. Peña reclamó por una sede, que no sea propia del ministerio, pero sí una oficina donde puedan estar “todos juntos”.

“Hoy el ministerio está funcionando en sus casos 600 funcionarios en cinco lugares diferentes. Desde la gestión eso es muy difícil, queremos estar juntos para trabajar. A su vez, esto de ser un ministerio es bien importante para los funcionarios”, indicó en declaraciones consignadas por Radio Monte Carlo.

Asimismo, según Peña, para la próxima rendición de cuentas necesitan “algún refuerzo” para realizar los controles para la planta de UPM II, un proyecto que consideró tiene “alta sensibilidad y de alto impacto”.

“El país tiene que estar a la altura de su control como lo estaba en los demás emprendimientos. No son grandes números en el caso de Ambiente, sí necesitamos alguna ayuda para tratar de seguir funcionando”, reclamó.

Consultado sobre cuándo será el encuentro con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Peña dijo: “Supongo que en la segunda quincena de junio, porque ahora la ministra (Azucena Arbeleche) no está algunos días, otros no estoy yo, pero siempre nos hemos entendido con la ministra así que creo que cuando tengamos la instancia esto no va a ser muy complejo”.

Con respecto al financiamiento para los controles de UPM, el ministro de Ambiente respondió que hay controles que la propia empresa financia en la medida que es quien manda la información. A consideración del ministro, es el Estado quien tiene luego la obligación de controlar como a otra empresa cualquiera. “Yo creo que allí la autonomía del Estado en tanto controlador es importante porque es también quien puede parar la planta, quien puede sancionar y demás”, expresó.

“Luego hay una cuestión de fondo con respecto al proyecto de UPM II donde claramente cuando yo era oposición fue un proyecto en el que tuvimos nuestros cuestionamientos. La realidad es que, cuando asumimos, el proyecto estaba en marcha, los compromisos del país estaban en marcha y debemos cumplir con lo que se comprometió el Estado uruguayo y obviamente con controlar a la empresa. Las cuestiones con respecto al proyecto y las concesiones pueden llevar a conversaciones infinitas, pero no es mi rol hoy comentar qué tantos beneficios o no se le entregaron a la empresa en el gobierno anterior”, agregó.

Finalmente, el líder del Partido Colorado reconoció que el proyecto de UPM era “virtuoso”, aunque aclaró que “siempre” cuestionaron algunas cosas. “La más importante, el secretismo que se manejó en su momento. Hoy esto es público, quizás las concesiones sean muchas, pero fue una discusión laudada en el ejercicio anterior, hoy de nada sirve que nos pongamos a conversar sobre esos temas que ya estaban definidos”, concluyó.