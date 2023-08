Peña: “Hay compañeros que desean que sea candidato; uno tiene que estar abierto”

Política

El senador colorado y exministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo este viernes a Telemundo (Canal 12) que le han pedido que sea precandidato a la presidencia por el Partido Colorado el próximo año.

“Es verdad que hay compañeros que me lo solicitan, que hay compañeros que desean que sea candidato, pero hoy en realidad nosotros estamos tratando de trabajar la mejor salida para el sector Ciudadanos. Que tenga el mejor candidato posible de cara a ese menú interno que todavía no está definido. Entonces, hay cosas que todavía están por definirse, pero estamos en ese dialogo y no hay algo que nos apure, no tenemos premura en que eso sea inmediato”, comentó.

“Yo creo que hay muchos posibles candidatos dentro del partido, eso es una muy buena noticia. El partido no tiene un problema de candidatos, no lo ha definido aún porque no son sus tiempos, pero tiene varios nombres que son los que están públicamente arriba de la mesa”, afirmó, en referencia a la interna colorada.

Peña sostuvo que “uno no puede decir que no ni que si”, porque “cuando uno está en política tiene que estar abierto a esa posibilidad”

“Sobre todo ya las decisiones dependen menos de cada uno. Pero bueno, en principio, mi trabajo es básicamente que haya una estructura bien clara, bien formada, que tengamos un camino, nosotros creemos que representamos un espectro político importante que necesita además la coalición para volver a ser gobierno”, dijo.

“Entonces esa es mi prioridad. Luego, quién va a encabezar, créanme que es una definición menor, lo importante es mantener ese núcleo que conecte con el centro del espectro político nacional donde está la masa de votos que va a definir la elección. Ahí hay un rol clave de Ciudadanos y mi objetivo es no perder de vista eso”, afirmó el exsecretario de Estado.