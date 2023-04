Política

Peña: “El Partido Colorado, garante del Gobierno, no va a llevar problemas al Ejecutivo”

Montevideo Portal

Luego de terminada la reunión de bancada bicameral del Partido Colorado (PC), el senador Adrián Peña insistió al igual que lo hizo la semana pasa de que a entender de dicha colectividad política se abrió “una nueva etapa en la negociación” del proyecto de la reforma de la seguridad social.

La postura del PC responde a los cambios que accedió hacer el Poder Ejecutivo al proyecto ante los reclamos de Cabildo Abierto, en particular vinculados a las inversiones de las AFAPs en el extranjero y a la cantidad de años a considerar para el cálculo del haber jubilatorio. El proyecto original establecía los 25 mejores años, pero ante lo contrapropuesto por CA ahora quedó establecido en 20 años.

Tras la reunión mantenida entre representantes de Ciudadanos, Batllistas y Tercera Vía, Peña adelantó que se buscó consolidar las propuestas planteadas por los distintos sectores para presentar al Ejecutivo un documento que abarque a todo el partido.

“Cada una de estas decisiones al tratarse de un sistema impactan en alguna parte. Todas tienen un costo y hay que evaluar ese costo (desde lo fiscal) junto a los efectos que se buscan desde el punto de vista social”, resumió Peña, que adelantó la contrapropuesta será presentada antes del jueves.

“Son muy complejos los cálculos y no queremos generar expectativas con cosas que luego no se puedan financiar. No le vamos a llevar al Ejecutivo ningún problema, le vamos a llevar soluciones. El partido está comprometido con la aprobación de la reforma, entendemos que es necesaria. El Partido Colorado, garante de este Gobierno, va a trabajar para que haya reforma”, añadió el exministro.

Peña además coincidió con la postura del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, con relación a que con el cambio introducido en el cálculo de las jubilaciones “hace menos sostenible la reforma”.

Consultado sobre los costos que implicarán las propuestas de los colorados, Peña reconoció que representarán un aumento: “Estamos tratando que los costos sean los menores posibles”.

Montevideo Portal