Pediatras realizaron algunas consideraciones ante el reinicio de las clases presenciales

Locales

Montevideo Portal

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) realizó un listado de consideraciones para los padres y madres de niños ante la planificación del reinicio de las clases presenciales en nuestro país. En primer lugar, sostienen que el mejor conocimiento actual de la dinámica de la transmisión de la infección de COVID-19 en niños demostró que los niños tienen menor riesgo de enfermedad y que no son altos transmisores.

"Las experiencias comunicadas por los países que han transitado antes en la pandemia demuestran que ha sido dudosa la efectividad del cierre escolar como medida de mitigación de COVID-19. Por otra parte, al menos hasta que no esté disponible una vacuna efectiva, el virus continuará circulando más allá de las medidas adoptadas, lo que hace necesario avanzar en la planificación de la nueva normalidad", sostiene el comunicado.

Por eso, en sintonía con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y del Grupo Asesor Científico Honorario, desde el SUP apoyan la medida de reinicio de clases presenciales mediante "una apertura gradual, progresiva, no universal ni generalizada, con asistencia no obligatoria, manteniendo la modalidad virtual en un sistema mixto, monitorizado y contemplado la opción de posibles medidas regresivas si la evolución de la situación epidemiológica empeora".

En primer lugar, dado que el reinicio de clases se da en el comienzo de la temporada de frio, se sugiere que en primer lugar concurra los niños escolares. Además, dado las dificultades que pueden presentar los preescolares para implementar las medidas de distanciamiento físico, así como el elevado riesgo de transmisión de otros virus, se aconseja valorar según cada situación su reintegro a clases presenciales.

Por otro lado, entienden que el reinicio "no debe ser masivo ni global". "Dentro de la edad escolar, se propone el reinicio parcial con el número de alumnos y en las clases y días según considere e instrumenten las autoridades de la educación y cada centro", agregan.

Con respecto a los niños pertenecientes a grupos de riesgo los pediatras recomiendan posponer el reinicio de clases presenciales y mantener las virtuales. Los grupos considerados de riesgo son: niños inmunodeprimidos de cualquier causa, diabético con mal control de su enfermedad, portadores de cardiopatías, enfermedades neurológicas y/o neuromusculares con afectación musculatura respiratoria u oro faríngea y patología respiratoria crónica, excepto asma. Finalmente, recomiendan contactar pediatras para la orientación a las familias.

En este sentido, recomiendan seguir estrictamente las medidas de prevención y control de coronavirus durante el transporte de ida y vuelta y durante la permanencia en el centro educativo: distanciamiento físico, higiene de manos, asegurar la higiene ambiental, ventilación adecuada y uso de tapabocas no médico (en especial cuando no pueda garantizarse el distanciamiento físico adecuado EXCEPTO en casos contraindicados).

Finalmente, recomiendan evitar el uso de tapabocas en preescolares, niños o adultos con enfermedades neuropsiquiátricas o respiratorias crónicas, mientras que realizan actividad física o en ambientes exteriores amplios donde se pueda mantener el distanciamiento físico y evitar el uso por un tiempo prolongado, mayor a tres o cuatro horas.

"Reforzar la indicación de vacuna antigripal a los niños de todas las edades y resaltar la importancia de mantener vigente el CEV", concluyen los pediatras.

Montevideo Portal