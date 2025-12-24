Peatón murió atropellado por ómnibus en accesos a Montevideo; carril rápido está obstruido

Policiales

Un peatón murió en la mañana de este miércoles 24 de diciembre cuando fue atropellado por un ómnibus al intentar cruzar la ruta en los accesos a Montevideo, sobre el kilómetro 3.

La Dirección Nacional de Policía Caminera informó que el hecho ocurrió a las 8:45. Según la información primaria, el ómnibus, que circulaba de este a oeste, embistió al peatón. Ninguno de los ocupantes del bus resultó lastimado; la espirometría del conductor dio negativo.

La víctima murió en el lugar. Al momento no ha podido ser identificado, ya que se encontraba indocumentado. Los primeros indicios de la investigación sugieren que podría tratarse de una persona en situación de calle.

Las autoridades trabajan para determinar cuál fue la causa del siniestro. El carril rápido hacia el oeste está obstruido.