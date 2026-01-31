Peatón muere atropellado en Ruta 7 y el conductor se da a la fuga en San Jacinto

Un trágico siniestro vial ocurrió en el kilómetro 52 de la Ruta 7, a la altura de San Jacinto, departamento de Canelones, donde un hombre de 54 años fue atropellado y abandonado en la banquina por el vehículo responsable, que se dio a la fuga.
El cuerpo fue hallado sin vida en el lugar, junto a restos plásticos y otros elementos que podrían pertenecer al automóvil involucrado, aunque por el momento no se cuenta con datos sobre su identificación.
La Fiscalía de Pando , en conjunto con la Seccional 14 de Canelones , continúa con las investigaciones para dar con el responsable del hech
