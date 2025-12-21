Policiales

Peatón fue embestido por conductor ebrio en Barros Blancos y se encuentra delicado

Montevideo Portal

Un peatón fue embestido en la mañana de este domingo por un automóvil y se encuentra grave, según informó Policía Caminera.

El hecho aconteció sobre las 10:15 de este domingo en el km 24.800 de la ruta 8, a la altura de Barros Blancos.

El automóvil, que circulaba de norte a sur, por causas desconocidas se llevó por delante a un peatón, que intentaba cruzar la vía de circulación.

Tras el siniestro, la espirometría realizada al conductor de 38 años arrojó un resultado positivo de 1.44.

En tanto, el peatón de 25 años debió ser trasladado con el diagnóstico de “politraumatizado grave”.

