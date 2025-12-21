Contenido creado por Julian Moreno
Policiales

No aprenden más

Peatón fue embestido por conductor ebrio en Barros Blancos y se encuentra delicado

El siniestro aconteció en la mañana de este domingo en ruta 8. La víctima fue trasladada con diagnóstico de “politraumatizado grave”.

21.12.2025 12:39

Lectura: 1'

2025-12-21T12:39:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Un peatón fue embestido en la mañana de este domingo por un automóvil y se encuentra grave, según informó Policía Caminera.

El hecho aconteció sobre las 10:15 de este domingo en el  km 24.800 de la ruta 8, a la altura de Barros Blancos.

El automóvil, que circulaba de norte a sur, por causas desconocidas se llevó por delante a un peatón, que intentaba cruzar la vía de circulación.

Tras el siniestro, la espirometría realizada al conductor de 38 años arrojó un resultado positivo de 1.44.

En tanto, el peatón de 25 años debió ser trasladado con el diagnóstico de “politraumatizado grave”.

Montevideo Portal


\