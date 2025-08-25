Peatón de 72 años muere atropellado en la Ruta Interbalnearia en Salinas

Locales

Un hombre de 72 años falleció este lunes por la mañana tras ser embestido por un automóvil en el kilómetro 38.500 de la Ruta Interbalnearia, a la altura de la ciudad de Salinas, en el departamento de Canelones.

El siniestro ocurrió a las 09:23 horas, en la senda de salida de Montevideo. Según la información preliminar, el vehículo circulaba en dirección oeste a este cuando, por causas aún a determinar, impactó al peatón.

El automóvil era conducido por un joven de 23 años, quien resultó ileso. La espirometría practicada dio resultado cero, según fuentes policiales.

El peatón murió en el lugar. Las autoridades trabajan para establecer el sentido de circulación o desplazamiento de la víctima al momento del impacto.

En el lugar actuó personal de Policía Caminera, Policía Científica y efectivos de la seccional local, mientras la fiscalía de turno asumió la investigación del hecho.