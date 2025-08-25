Peatón de 72 años muere atropellado en la Ruta Interbalnearia en Salinas

Un hombre de 72 años falleció este lunes por la mañana tras ser embestido por un automóvil en el kilómetro 38.500 de la Ruta Interbalnearia, a la altura de la ciudad de Salinas, en el departamento de Canelones.
El siniestro ocurrió a las 09:23 horas, en la senda de salida de Montevideo. Según la información preliminar, el vehículo circulaba en dirección oeste a este cuando, por causas aún a determinar, impactó al peatón.
El automóvil era conducido por un joven de 23 años, quien resultó ileso. La espirometría practicada dio resultado cero, según fuentes policiales.
El peatón murió en el lugar. Las autoridades trabajan para establecer el sentido de circulación o desplazamiento de la víctima al momento del impacto.
En el lugar actuó personal de Policía Caminera, Policía Científica y efectivos de la seccional local, mientras la fiscalía de turno asumió la investigación del hecho.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]