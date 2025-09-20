Paysandú: pareja fue hallada muerta, ella dejó una carta y Policía sospecha envenenamiento

Policiales

Una mujer y un hombre fueron hallados sin vida en Tres Bocas, Paysandú, según informó el medio local El Telégrafo y confirmó Montevideo Portal con el jefe de Policía Alejandro Sánchez.

De acuerdo con el jerarca policial, ninguno de los dos cuerpos tenía signos de violencia, pero uno de ellos tenía “espuma en la boca”. Si bien señaló a que se esperan los análisis toxicológicos y de médicos forenses, la primera hipótesis apunta a un envenenamiento y suicidio de ambos, indicó.

Se trataba de una mujer de 64 años y un hombre de 44, pareja entre sí.

Sánchez explicó que ella dejó una carta para su familia. “De ahí se deduce el tema del suicidio”, señaló y añadió que “no hay duda” de que ella planeaba quitarse la vida.

Al respecto, según el relato de ella, ambos “estaban cansados de vivir”. No obstante, el jefe policial hizo hincapié en que las circunstancias en torno a la muerte de él aún son investigadas, ya que se desconoce si efectivamente fue suicidio, homicidio o un accidente.

La Fiscalía ya está enterada del caso.

Línea Vida: 0800 0767 o *0767

Línea de apoyo emocional: 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

