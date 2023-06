Paysandú: investigan presunto maltrato animal por juego del “chancho enjabonado”

Locales

No les resbala

El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) recibió en la tarde del lunes una denuncia referida a un hecho ocurrido durante las celebraciones por el 160 aniversario de la ciudad de Paysandú, llevadas a cabo la semana pasada.

El “juego campero” se llevó a cabo en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, situado sobre la ruta 90 y en las afueras de la capital departamental. En un video publicado en redes sociales por el periódico local El Telégrafo se aprecia el momento en el que barias personas jugaban al “chancho enjabonado”.

Tal como se aprecia en las imágenes, los participantes persiguen a un pequeño lechón hasta atraparlo, para luego caerle encima en masa.

Decenas de hombres persiguiendo y tirándose arriba de un pequeño cerdo, es considerado un "deporte campero" en nuestro país. No podemos creer que en pleno 2023 se siga avalando la tortura animal como diversión. pic.twitter.com/XwjloUmJFA — Plataforma Animalista (@PA_Uruguay) June 12, 2023

“Decenas de hombres persiguiendo y tirándose arriba de un pequeño cerdo, es considerado un ‘deporte campero’ en nuestro país. No podemos creer que en pleno 2023 se siga avalando la tortura animal como diversión”, denunció también mediante redes la organización Plataforma Animalista, que exigó a la intendencia de que tomara medidas al respecto.

“Sancionen y prohíban estas cosas de una vez. Esto pasó durante la Expo Rural de Paysandú por los festejos de la ciudad. Nuestro total repudio. Tenemos que lograr que sea prohibido, porque de gracioso no tiene nada”.

Más allá de lo expresado en redes, se presentó ante el Instituto de Bienestar Animal una denuncia sobre lo ocurrido.

“La denuncia llegó en la tarde [del lunes] y lo analizaremos para actuar de acuerdo a lo que corresponda. Hay que evaluar de qué se trata, los implicados, motivos del evento, el lugar donde se desarrolló y otros agravantes si hubiera. Vi el video, pero lo vi en mi celular y es muy pequeño. Pero mañana veremos de qué se trata”, dijo la directora ejecutiva del INBA, Marcela Delgado, en declaraciones al mencionado diario.

La funcionaria detalló el proceso a seguir en el caso. “Se analiza lo ocurrido con el animal y se investiga sobre la prueba, que es el video, con el equipo que integran veterinarios y abogados. Después se resuelve de acuerdo a lo que informe el equipo”. Delgado recordó que “cualquier espectáculo público con animales por medio, debe realizar el trámite correspondiente. Al organizador se le solicitan detalles de la actividad y se lo habilita o no. Además, debe pedir autorización a la Intendencia como cualquier otro evento y al INBA, con cinco días hábiles antes del comienzo de la actividad, para que se tome en cuenta si el espectáculo se enmarca en la Ley 18.471 y la normativa vigente en general”.

Por su parte, la Intendencia De Paysandú se desmarcó de lo sucedido. Fermín Farinha, secretario general del gobierno sanducero, dijo también a El Telégrafo que el evento llevado a cabo en ese predio ferial “no es objeto de autorización de la Intendencia, salvo en lo que refiere a la realización de un espectáculo público. En este caso, no estamos en conocimiento de ninguna denuncia y si hubiere una denuncia ante la Intendencia, a este tema lo derivamos al INBA para que defina si hubo maltrato”.

“Podemos autorizar un espectáculo en el marco de la ordenanza de espectáculos públicos, pero no necesariamente si está o no vinculada a animales. Es un evento de concurrencia pública y si hubiera cobro de entrada, se requiere el troquelado y otros controles. O, si fuera con música en vivo se hace una coordinación con otros organismos como Bomberos y Ministerio del Interior. Pero, puntualmente si hay actividades con animales se remite al organismo correspondiente. Es el mismo criterio si hay participación de menores, donde actúa específicamente el INAU. En este caso, excede a la Intendencia porque no es la organizadora”, detalló

"En este caso no damos el permiso en función de las actividades porque la Intendencia no tiene injerencia. Y pongo otro ejemplo, si se tratara de jineteadas. Lo que pasa dentro del recinto es responsabilidad del organizador. Tal como ocurre con la organización de la Semana de la Cerveza que ahí sí, la Intendencia es la que organiza. Por tanto, es de su responsabilidad”, concluyó el jerarca.

La Asociación Rural de la Expo Feria de Paysandú dicen que ellos solo alquilan el lugar y la Intendencia de Canelones dicen que no organizaron.

??? pic.twitter.com/ZV4IiLDjRj — Plataforma Animalista (@PA_Uruguay) June 13, 2023