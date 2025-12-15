Paysandú: investigan hallazgo de cuerpo en aguas del río Uruguay

Policiales

El fiscal Joaquín Suárez lidera por estas horas las acciones para esclarecer un episodio ocurrido durante la pasada jornada en la ciudad de Paysandú.

Según reportó la Armada Nacional, sobre las 18:00 horas del domingo se recibió un llamado al servicio de emergencias 911 informando sobre la presencia de un cuerpo flotando en las aguas del río Uruguay, en la zona de la costanera norte y calle 9 al norte de la capital sanducera. Ante el avistamiento, se solicitó la intervención de la Prefectura.

Personal de la fuerza concurrió de inmediato al lugar con medios terrestres y fluviales, localizando en el espejo de agua el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años cuya identidad aún no ha sido establecida.

A las 18:15, médicos de una emergencia móvil constataron el fallecimiento. El hecho fue comunicado al mencionado fiscal, quien dispuso la intervención de la Policía Científica y del forense.

Según los resultados de la autopsia, la muerte se produjo por causas naturales. La Prefectura continúa trabajando en la identificación del fallecido y en la reconstrucción de las circunstancias en las que ocurrió el hecho.