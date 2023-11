Paysandú: denuncian a pareja que carneó a su perra y la vendió como cordero

Policiales

Agrupaciones de defensores de animales manifestaron en los últimos días indignación por un episodio ocurrido en las afueras de la ciudad de Paysandú.

Según informara el periódico local El Telégrafo, una pareja mató y carneó a su propia perra mascota para luego ofrecer su carne como si fuera cordero.

Laura Deleón, integrante del colectivo Amigos de los Animales, dijo al citado periódico que, mediante un mensaje de WhatsApp, supo que “un vecino había carneado su propia perra y que la estaba vendiendo como cordero y me pasaron esas imágenes espantosas”.

El hecho ocurrió en el sureste de la ciudad de Paysandú, jurisdicción de la Comisaría 1ª, donde se radicó la denuncia policial correspondiente. Cuando los agentes fueron a la casa de la pareja denunciada, ambos dormían en el interior del inmueble. De acuerdo con el mencionado informe, las dos personas serían consumidoras de drogas.

Un vecino de la zona fue quien extrajo el cuerpo del animal de las aguas del cercano arroyo Sacra, y las vísceras fueron halladas en una bolsa de polietileno.

Tras la recuperación de los restos, se intentó identificar al animal, ya que se presumía que había sido castrado por la entidad. “Creo que el chip se perdió cuando la cuerearon, pero era una perra negra, cruza, pelo corto y la habían criado desde chica. Pertenecía a ellos y estaba castrada”, explicó Deleón. La activista agregó que se presentó la denuncia del caso ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), pero que no obtuvieron respuesta.

“Lamentablemente no va a pasar mucho porque en Uruguay el maltrato animal no está en el Código Penal, entonces no es un delito; lo máximo que podrían hacerles es una multa”, lamentó.

Deleón detalló que el caso salió a la luz porque una vecina habría comprado la carne en la creencia de que —tal como se ofrecía— era de cordero. Más tarde su hijo notó que no se trataba de carne de ovino.

“Ahí vieron que en el fondo del rancho estaban la cabeza y el cuero, y dedujeron que era la perra”, contó.

Al momento de redactarse la presente, la Jefatura de Policía de Paysandú no publicó información alguna sobre el episodio. En rigor, no divulgó ningún parte policial en lo que va del mes.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD