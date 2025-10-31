Paycueros despedirá a 89 trabajadores tras negativa del MTSS a extender el seguro de paro

Locales

La Dirección Nacional de Seguridad Social (Dinass), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), resolvió no aprobar la extensión del seguro de desempleo para 89 empleados de Paycueros, la empresa manufacturera que funciona en el departamento de Paysandú desde el año 1948. Ante esta decisión, la empresa comunicó que los desvinculará el próximo 2 de noviembre.

La Dinass “consultó y solicitó a Paycueros que fundamente los motivos por los cuales hay trabajadores en seguro de desempleo. Ante este pedido, la empresa no respondió, por lo que la dirección tomó la resolución de no extender los seguros de paro”, explicó el secretario general de la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP), Carlos Bico, en declaraciones al periódico La Diaria.

Según Bico, tras la decisión del organismo, la compañía informó que no reincorporará a los empleados afectados. “Es una estrategia de la empresa, y es algo totalmente ilegal. En el medio quedan los trabajadores”, señaló.

De los 89 trabajadores alcanzados por la medida, unos 65 esperaban una cuarta y última prórroga del subsidio, mientras que los 24 restantes aguardaban una segunda extensión. Además, otros 50 empleados podrían perder su empleo en diciembre si no se alcanza una solución antes.

La UTP mantiene contactos con la Confederación de Sindicatos Industriales y con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que prevé realizar gestiones ante el ministro de Trabajo, Juan Castillo, para que interceda ante la Dinass.

Bico sostuvo que Paycueros “no es una fábrica que vaya a cerrar”, aunque atraviesa una coyuntura laboral complicada en Paysandú. Según indicó, el sindicato promovía la extensión del seguro para “ganar tiempo” hasta que la empresa aumentara su volumen de producción. “Con esta decisión de la Dinass, impulsada por Paycueros, lo que hacen es que más de 140 personas queden sin trabajo”, dijo al citado medio.

El dirigente también advirtió que la compañía mantiene la política de no volver a contratar a exempleados, lo que dificultaría la reinserción laboral de los afectados, especialmente de quienes superan los 50 años.

Consultado sobre la perspectiva de recuperación, Bico estimó que el aumento en la producción podría concretarse durante 2026. Señaló que en los últimos meses la empresa ha realizado inversiones en infraestructura y en el recambio de maquinaria, y que habitualmente emplea entre 400 y 500 trabajadores.