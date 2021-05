Patrulla que se dirigía a una rapiña protagonizó siniestro de tránsito

Policiales

Según supo Montevideo Portal en base a fuentes de la investigación, el siniestro de transito ocurrió próximo a la hora 20:30 de este sábado, en la intersección de Camino Carrasco y Carlos Gurméndez.

"Hubo dos vehículos involucrados, la patrulla y un auto particular", indicaron las fuentes a Montevideo Portal. El parte policial al que accedió Montevideo Portal, indica que el vehículo particular era conducido por un joven de 21 años. No se registraron lesionados.

En el patrullero iban dos funcionarios policiales. El conductor del móvil, un policía de 29 años que experimentó "traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento". Lo acompañaba un agente también de 29 años, que sufrió un "traumatismo facial y traumatismo de mano izquierda". Ambos fueron derivados al Hospital Policial, fuera de peligro.

El patrullero marca Fiat, "resultó con daños en tren delantero con pérdida de rueda derecha, guardabarros delantero, espolón, ópticas, puertas delanteras, parabrisas delantero y trasero, barrales y baúl ya que a raíz del siniestro una columna de alumbrado público cayó sobre el vehículo".

Personal de Policía Científica realizó pericias en el lugar y tratará de determinar responsabilidades.

