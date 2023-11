Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad en el nuevo gabinete de Javier Milei

Internacionales

Montevideo Portal

El presidente electo de Argentina, Javier Milei, designó este jueves 23 a Patricia Bullrich como su nueva ministra de Seguridad.

La excandidata a presidente por Juntos por el Cambio había oficializado su apoyo al candidato libertario el pasado 25 de octubre, un par de semanas antes del balotaje en el país vecino. “Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. No las ocultamos, sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente”, afirmó en una conferencia de prensa en aquel momento.

La Nación, que consultó a fuentes de La Libertad Avanza —partido de Milei—, recordó que días atrás Bullrich se había referido a la posibilidad de ocupar el cargo. “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, sostuvo en diálogo con TN.

Bullrich ya había dirigido el Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. En tal sentido, el pasado lunes había descartado volver a ocupar el cargo: “No es bueno repetir lugares donde estuviste”, dijo al programa Pan y circo de Radio Rivadavia.

“No es lo que más me gusta. Cuando uno ya estuvo en un lugar no sé si es lo mejor volver. Me parece importante lograr que los cambios se pueden realizar. Va ser la tarea más importante”, profundizó Bullrich en la entrevista de TN citada por La Nación.

Montevideo Portal