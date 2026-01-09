Patente de rodados: cómo se calcula el monto y quién establece el valor del auto

Política

En los últimos días, se instaló el debate sobre la patente de rodados y quién define el valor que sirve de base para ese cobro. Si bien el trámite se realiza a través del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), detrás del número final intervienen varios criterios técnicos y actores que explican por qué dos vehículos similares pueden pagar montos distintos de un año a otro.

Según indicaron fuentes de Sucive a Montevideo Portal, en el caso de los vehículos cero kilómetro, el cálculo parte del valor del auto nuevo sin IVA. A ese monto se le aplica un porcentaje del 5%, que es el que determina el costo anual de la patente. En los vehículos usados es distinto, ya que el criterio varía según el año y el tipo de empadronamiento. Algunos modelos antiguos —anteriores a 1992— cuentan con valores fijos establecidos, mientras que para la gran mayoría de los usados el cálculo se realiza aplicando un 4,5% sobre el llamado “valor de aforo”.

El valor de aforo no es lo mismo que el precio de mercado de un vehículo, ni tampoco es el monto por el que puede venderse en una automotora. Sino que trata de un valor de referencia técnico, —el que fue comparado por fuentes al valor catastral de un inmueble—, que se utiliza como base para cálculos tributarios. Ese monto es determinado por la empresa Autodata, que elabora estimaciones para todo el parque automotor a partir de distintos parámetros vinculados al precio original, la antigüedad y la depreciación.

En su web, la Autodata asegura que “es la empresa designada por Ascoma [Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores] como perito especializado en valores venales de vehículos, mantiene una constante vinculación con los juzgados de todo el país”.

Cuando el dueño de un vehículo ingresa al Sucive con su matrícula y padrón, el sistema no muestra el valor de mercado del vehículo, sino su valor de aforo. Sobre ese monto se aplica el porcentaje correspondiente que, según explicaron, en general es el 4,5% y de allí surge el valor base de la patente. A ese cálculo se le suman otras variables que inciden año a año, como la inflación acumulada, el valor del dólar y la pérdida de valor del vehículo con el paso del tiempo.

