Pasquet volvió a recordar la “responsabilidad histórica” del PC en el golpe de Estado

Política

A 50 años del golpe de Estado, el Partido Colorado (PC) realizó un acto en el que conmemoró, según dijo el senador Ope Pasquet, “un hecho trágico para la República: la disolución del Parlamento, que fue el episodio de mayor fuerza simbólica para pautar todo ese proceso de quiebre institucional”. El batllista señaló que este comenzó en febrero de 1973, “cuando las fuerzas armadas desconocieron la autoridad del presidente de la República”.

Al igual que hace 10 años, cuando habló en la Asamblea General en el marco de los 40 años del golpe de Estado, Pasquet recordó la “responsabilidad histórica [del PC] de haber llevado a la presidencia de la República al hombre que firmó el decreto de disolución de las cámaras”.

En aquel entonces, el senador Pedro Bordaberry había emitido una carta de respuesta en discrepancia con los dichos de Pasquet: “El compañero que hizo uso de la palabra expresó lo que era su opinión sobre un tema. Opinión que es la de él y como tal se podrá compartir o no. Yo en gran parte no la comparto. Como expresé, no quiero dictadura en mi país como tampoco quiero iluminados que se alcen en armas contra gobiernos democráticos”.

Este lunes 26, Pasquet expresó: “Nosotros no pretendemos que todos los hombres del PC que actuaron en aquellos años lo hicieron de manera impoluta y por encima de cualquier crítica, sabemos que no fue así. En todos los partidos hubo gente que se equivocó, que actuó mal y que actuó bien. No vamos a negar eso”.

A 50 años del 27 de junio de 1973 decimos, como siempre: Nunca Más.

Todos los partidos han tenido en sus filas personas que incumplieron su deber de defender la Constitución. También el Partido Colorado, y es nuestra responsabilidad histórica reconocerlo (1/2). pic.twitter.com/L0MIBMwkMv — Ope Pasquet (@opepasquet) June 27, 2023

“Así como tuvimos en nuestras filas a quienes claudicaron, tuvimos también a quienes honraron al PC, al batllismo y a sus responsabilidades en aquellos momentos. Esto ha sido siempre así en la historia del partido, un partido muy grande, popular, que gobernó la mayor parte de nuestra historia”, agregó.

El senador recordó cuando José Batlle y Ordóñez y los jóvenes del Quebracho enfrentaron el militarismo del “tirano” Máximo Santos, quien decía que actuaba “en nombre del PC”. También hizo alusión al golpe de Estado de Gabriel Terra, que fue condenado por Baltasar Brum, por Julio César Grauert —el primer legislador y periodista asesinado por una dictadura en Uruguay— y por “todos los integrantes del batllismo que enfrentaron el golpe”.

“Del mismo modo, en el 73 hubo colorados que claudicaron, pero hubo también quienes mantuvieron en alto la bandera del partido”, destacó. Pasquet recordó la anteúltima sesión parlamentaria de 1973, en la que los senadores de la Lista 15, expresados por Eduardo Paz Aguirre, propusieron formar una comisión para investigar las denuncias de tortura que había hecho el senador colorado Amílcar Vasconcellos.

“Esa fue la conducta de los hombres del batllismo, que se había expresado antes, se expresó entonces, se expresó después y también en 1980, cuando tomaron la bandera del No, que fue el punto de quiebre”, dijo Pasquet.

El senador aseguró que en su fuerza política no hay agrupaciones “que reivindiquen la memoria de Máximo Santos, Gabriel Terra y Juan María Bordaberry”. “El partido colorado es batllismo y en cada declaración que hacemos estamos gritando: ¡Viva Batlle, viva el PC, viva la República!”, concluyó.