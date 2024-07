Pasquet pidió tratar eutanasia en CEN colorado y Coutinho le respondió: “No es por ahí”

Política

El tratamiento del proyecto de ley de eutanasia sigue dando que hablar y generando rispideces en la órbita política. En la interna del Partido Colorado, las posiciones son contrarias y disímiles.

El senador Germán Coutinho publicó este viernes en Twitter una crítica a que el tema vuelva a tratarse en la orgánica partidaria cuando está en la órbita del Senado, particularmente de la Comisión de Salud, que preside la colorada Carmen Sanguinetti.

“Nos llega la convocatoria para el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y otra vez, como tema número uno, está el proyecto de eutanasia. No es por ahí. Es un tema parlamentario y está en el Senado de la República. No funcionamos bajo presión y menos en temas tan delicados”, señaló el salteño.

El pedido de tratar el tema en la reunión del CEN del próximo lunes fue hecho por el diputado Ope Pasquet, impulsor del proyecto de ley, que explicó a Montevideo Portal la razón por la que vuelve a solicitar que se hable en el órgano rector partidario sobre la iniciativa.

“Se trata de esto: el CEN exhortó a los legisladores colorados a promover el tratamiento y discusión del proyecto de ley de eutanasia en setiembre de 2023. Se aclaraba expresamente que no se les indicaba que votaran de una forma o de otra, que cada cual es libre de votar lo que le parezca. Es obvio, ¿no? Pero sí se le pedía que promovieran el tratamiento del tema, para que no quedara encajonado. Al mes siguiente, en octubre de 2023, la Convención Nacional del Partido Colorado se pronunció —palabras más, palabras menos—, en los mismos términos exhortando a los legisladores a promover el tratamiento del tema. Sin perjuicio de que cada cual vote lo que le parezca”, dijo Pasquet.

“Entonces recién en julio de este año el senador Pablo Lanz [integrante de Ciudadanos, como Pasquet], visto que el asunto seguía en la Comisión de Salud, propuso que el proyecto se tratara en la sesión del Senado del 13 de agosto, ya prácticamente faltando un mes para que empiece el receso por la campaña electoral. Apenas el tiempo mínimo indispensable teniendo en cuenta que si se introducía alguna modificación en el texto votado por los diputados, tiene que volver a la Cámara de Diputados, y tenemos el receso que empieza el 15 de septiembre. Así que había un motivo serio, un motivo fundado, para promover el tratamiento del asunto en el Senado de una buena vez. Y bueno, ante la propuesta de Lanz que los otros tres senadores colorados votaron en contra”, señaló.

Pasquet dijo que el rechazo de los otros senadores colorados a que se trate el tema en el Plenario fue “desoyendo tanto la exhortación del CEN como la de la Convención Nacional”.

“Entonces, lo que nosotros pretendemos es que quienes así procedieron por lo menos expliquen al Ejecutivo Nacional el porqué de su conducta y cuáles son los motivos por los cuales se apartaron de las recomendaciones hechas por los órganos partidarios”, subrayó Pasquet.

El diputado dijo que, según sabe, los tres senadores no justificaron su voto negativo a la moción hecha por Lanz, pero que “en todo caso, tendrían que explicar en el Partido”.

“Porque los legisladores no nos representamos a nosotros mismos. Se nos vota como un partido político. Si uno se fija en las listas, dicen ‘voto por el Partido Colorado y la presente lista de candidatos’. Estamos representando un partido, entonces cuando no tomamos en cuenta las recomendaciones que nos hacen los órganos del partido, lo menos que podemos hacer es dar explicaciones”, aseveró Pasquet.

El integrante de Ciudadanos dijo que lo que está pidiendo su sector es “explicaciones” y apuntó que “el Partido históricamente ha funcionado así”, dado que “no se les imparte un mandato imperativo a los legisladores, pero en los asuntos que se considera que lo justifica, se imparten recomendaciones y se trazan líneas generales de acción”.

“En este caso fue simplemente una cuestión de trámite, se les pidió a los legisladores que propiciaran el tratamiento del tema. No que votaran una cosa o la otra. Simplemente que propiciaran la discusión y la votación del tema, es lo menos que un partido político puede hacer en temas de esta importancia”, afirmó.

A su vez, dijo que el tratamiento parlamentario del tema “a esta altura ya no depende de la Comisión [de Salud]”, sino que “depende de la voluntad política del Senado”.

“Si el Senado lo quiere tratar mañana, lo trata; y si mañana la comisión informa, como yo creo que lo va a hacer, pero el Senado no lo quiere tratar, no se trata. Ese es el asunto. Es un tema de voluntad política, por el momento esa voluntad no existe. Entonces digo, si resulta que el CEN y la Convención, dijeron ‘hay que tratar el tema’ y los senadores votan en contra, por lo menos que expliquen”, sostuvo el diputado.

Pasquet aclaró que lo presentado por Lanz no fue una moción para que el tema se trate como “grave y urgente”, porque en ese caso hubiera requerido una mayoría absoluta de los componentes del cuerpo, sino que propuso que el Senado resolviera incluir la iniciativa legislativa en el orden del día de la sesión del 13 de agosto. “Eso requiere mayoría de presentes, simplemente”, afirmó.

“Tengamos presente siempre que hay una fecha constitucional, el 15 de septiembre empieza el receso, entonces, no es una cosa de ‘bueno vamos a ver cuando lo tratamos o no’. Se termina. Y si además, algunos dicen que habría que introducir modificaciones a lo que votó Diputados —que estamos abiertos a considerar las propuestas que haya—, entonces hay que pensar que hay que tratar el tema con tiempo suficiente para que el Senado lo trate y lo vote y eventualmente vuelva a Diputados”, dijo Pasquet, que agregó: “Por eso es por lo que el tiempo apremia, no es por capricho esto”.

Por su parte, el diputado Felipe Schipani, dirigente como Pasquet de Ciudadanos, dijo que su sector respalda el pedido del legislador para que el CEN vuelva a tratar el tema, que “ya ha estado en consideración” del cuerpo “en anteriores oportunidades”.

A su vez, dijo que no tiene cabida la crítica hecha por Coutinho de que al ser un “tema parlamentario” no se debe tratar en el órgano partidario.

“Porque permanentemente en los órganos del partido se discuten cuestiones que tienen trámite parlamentario. Son cuestiones políticas, entonces es habitual que discutamos, no [para] mandar a los legisladores, pero dar opiniones políticas. [El CEN] exhorta, recomienda; lo que debe hacer el órgano de conducción de un partido. No creo que suponga ninguna presión que el CEN o cualquier otro órgano del Partido aborde un tema parlamentario. ¿Cuántas veces hemos discutido Presupuesto, la Rendición de Cuentas, la reforma de la seguridad social, las comparecencias de los ministros? En fin, infinidad de temas que tienen una clase parlamentaria y se ha discutido por el Partido”, sentenció Schipani.