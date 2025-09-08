Pasó cerca: peatón estuvo a punto de caer “de carambola” en choque entre autos

Policiales

Sobre el mediodía del domingo, un hombre que caminaba por las calles de Maldonado estuvo a punto de convertirse en víctima colateral de un accidente en el que no había tenido participación ni responsabilidad.

Según informó el periodista local Marcelo Umpiérrez, el hecho ocurrió en las calles Dodera y Arturo Santana.

Allí, tal como se aprecia en las imágenes, se produjo el choque entre dos automóviles. El impacto hizo que uno de los vehículos derivara hacia la acera, justo en el momento en el que pasaba un peatón. Por fortuna, el hombre caminaba en dirección al lugar de los hechos y estaba de frente a ambos autos, lo que le permitió verlos y moverse a tiempo para evitar el atropello.

???? #MALDONADO Nuevamente la misma intersección: Dodera y Santana. Choque e impacto contra un local comercial por parte de un automovilista que tras ser impactado en el cruce preferencial para Dodera, desvió su vehículo producto del choque y terminó impactando en el PetShop… pic.twitter.com/8rMB4kPtpL — Marcelo Umpierrez ??099323625 (@emekavoces) September 7, 2025

El auto en cuestión terminó por chocar contra un local de venta de artículos para mascotas, y el chofer sufrió lesiones.

De acuerdo con el mencionado cronista, la esquina donde se produjo el siniestro es un punto de preocupación para los vecinos, quienes días atrás solicitaron al área de Movilidad de la Intendencia Departamental de Maldonado que tomara medidas con el fin de prevenir los accidentes en el lugar.