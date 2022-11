Pasó 30 años preso por un crimen que no cometió. Lo liberaron y murió

Internacionales

En 1993, Claude Francis Garrett fue condenado por el asesinato de su novia de entonces, Lorie Lee Lance, quien murió quemada dentro de su casa en Old Hickory, Tennessee, estados Unidos.

El siniestro ocurrió el 24 de febrero de 1992. Claude dijo que se había quedado dormido y cuando despertó descubrió un fuego en la sala de estar. Más tarde le dijo a la policía que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, despertó a Lorie y trató de llevarla con él a la puerta principal. Sin embargo, al ver que no podría salir por allí, dio media vuelta y probo hacerlo por la puerta del fondo. Claude logró salir y llamó a los bomberos, pero la mujer quedó dentro.

Cuando los bomberos llegaron, Claude estaba tratando de apagar el fuego con una manguera y había tratado de romper una puerta con un hacha. Mientras los bomberos intentaban controlar el fuego, Claude les decía: "No entiendo por qué, no entiendo por qué no me siguió hasta la puerta".

Tras extinguir las llamas, los bomberos encontraron el cuerpo de Lorie en un cuarto de servicio. Había muerto por inhalación de humo.

Los peritos encontraron evidencia que apuntaba a un incendio deliberado, ya que los patrones de las quemaduras en el lugar sugerían que se había vertido aceite de calefacción en el suelo.

Garret, de 35 años, fue acusado y condenado por el letal incendio, en un juicio en el que un jurado popular se pronunció en menos de tres días. La pena impuesta fue de cadena perpetua.

Garret nunca aceptó la sentencia y apeló durante años en procura de una revisión del caso. Finalmente, a principios de este año, el juez de la Corte Penal de Monte Watkins escribió dictaminó que el reo había demostrado “inocencia real”. Asimismo, desestimó los infomes forenses sobre intencionalidad en el incendio, los que calificó como “ciencia basura”, según informa Daily Star.

Tras casi 30 años en prisión, Garret fue librado mediados de mayo, pero solo pudo disfrutar por unos meses de ibertad. Murió el 30 de octubre mientas dormía, a los 66 años.

Liliana Segura, amiga de Barret, Liliana Segura contó en redes sociales que Garret había esperado “con ansiedad y nervios” su liberación, y que tenía planes para su futuro. Estos incluían una demanda contra el estado por su injusta y prolongada reclusión.

“Me resulta incomprensible que los máximos responsables de robarte tanto de la vida nunca tengan que enfrentarse a lo que hicieron”, lamentó Segura.